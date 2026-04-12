Dunsby provoserte, Alte hyllet: Brann sliter etter nok et tap

Sandefjord slo Brann i en kamp preget av dueller og frustrasjon. Felix Horn Myhre reagerte sterkt på Jakob Dunsby, mens lagkamerat Alte hyllet Dunsby etter kampen. Brann fortsetter å slite i sesongstarten.

Jakob Dunsby (26) provoserte Felix Horn Myhre (27) i kampen der Sandefjord slo Brann . Etter kampslutt ble han hyllet av lagkameratene.

Brann forsøkte å utligne etter at Sandefjord-kaptein Sander Risan Mørk sendte gjestene i ledelsen tidlig i kampen. Det kokte over for Felix Horn Myhre på slutten, som dyttet Jakob Dunsby etter en av mange tette dueller mellom dem.

Dunsby forklarte til TV 2 etter kampen: Han prøvde å drible meg langs linja, så gikk jeg foran ham. Så jublet jeg, og da ble han forbanna. Folk vil leke tøffe, men så blir det småtumulter. Jeg bryr meg ikke om det.

Lagkamerat Alte hyllet Dunsby med glimt i øyet: Han er den største idioten jeg har spilt med. Han er helt syk. Det er taklinger og engasjement. Det er deilig å ha ham på laget, og han er helt jævlig å spille mot.

Videre sa Alte: Det er de to største rasshølene i ligaen på samme side nå. Jeg har lært av Zlatko Tripic, og blitt stygg selv. Da er det deilig å ha en idiot ved siden av seg.

Søndagens tap betyr at Brann har tapt tre av sesongens fire første kamper. Jonas Grønner, tidligere Brann-stopper og nå fotballekspert, karakteriserte kampen som sjokkerende svak etter de første 45 minuttene. Han la til: For en vanvittig svak prestasjon. Det er nesten så jeg ikke tror det selv.

TV 2-ekspert Mushanga Bakenga var heller ikke imponert over bergenserne. Han kommenterte: Det er vanskelig å se hva Brann er gode på. Det er vanskelig å sette fingeren på. Men Brann er langt, langt unna der de bør være.

Avisa skriver at det bør ringe noen alarmklokker for treneren og hans team etter denne serieåpningen, og at HamKam-seieren virker som et blaff. Kampen på Stadion viste et Brann-lag som eier ballen, men skaper lite og slipper motstanderne for lett til.

Trener Freyr Alexandersson har ikke klart å få fart på Brann denne sesongen. Alexandersson sa til TV 2: Vi har ikke vært gode nok. Våre prestasjoner har vært opp og ned, men det er ingen katastrofe. Men ingen av oss er fornøyde. Vi er langt fra å være der vi ønsker å være.

Brann startet sesongen med to strake tap borte mot Kristiansund (2–3) og hjemme mot Tromsø (1–2). Etter landslagspausen reiste bergenslaget seg med en 5–1-seier borte mot Ham/Kam. Med tre poeng på fire kamper ligger Brann på en foreløpig 10.-plass. Sandefjords andre trepoenger i sesongen sender dem opp til 7.-plass.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rykker ut etter melding om brann i terrenget(Åpen for alle lesere)

Read more »

Vold, brann og dyr: Nattens hendelser i Vest politidistriktEn mann i 40-årene mistenkt for vold og trusler, slagsmål på Sotrafest, brann i Øygarden og sauer i møkkakjeller på Voss.

Read more »

16 personer til sykehus etter brann i en boligblokk på HolmliaDet begynte å brenne i en trappeoppgang i en boligblokk på Holmlia sør i Oslo søndag.

Read more »

Flere hendelser i Bergen: Slagsmål, brann og hendelser på BybanenPolitiet i Bergen melder om flere hendelser, inkludert et slagsmål på et sykehjem, brann i terrenget, en person fjernet fra Bybanen og hendelser på Bybanen som førte til driftsstans og en person som tok seg inn i en båt.

Read more »

Brann-marerittet fortsetter: – Sjokkerende svaktBranns begredelige sesongstart ser ikke ut til å ta slutt. Søndag kveld ble Sandefjord for sterke i Bergen.

Read more »

Brann sliter, Tottenham i krise, og golfdebutant imponererBrann sliter med samhandling og tap, Tottenham er i trøbbel, mens en golfdebutant leverer en imponerende prestasjon og Andreas Schjelderup scorer for Benfica.

Read more »