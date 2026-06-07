Duplantis slo veldig sjelden nederlag i Diamond League på hjemmebane

Armand Duplantis opplevde et uvanlig nederlag i Diamond League-stevnet i Stockholm, der hans seiersrekke på 40 kamper ble brutt. Kurtis Marschall vant stangkonkurransen, mens Sondre Guttormsen og Anne Gine Løvnes også tok del.

Stavstjernen Armand Duplantis gikk på et svært sjeldent nederlag under søndagens Diamond League -stevne på hjemmebane i Stockholm . Etter 40 strake seirer ble seiersrekken endelig brutt for svensken.

Duplantis tok oppskriftsmessig 5,80 på første forsøk, men deretter ble det verre. Han sto over 5,90 før det ble to riv på 6,00. Han sparte sitt siste forsøk til 6,05, men også der ble det riv. Duplantis rev allerede på inngangshøyden.

Han trengte to forsøk på å ta 5,60. Duplantis er ikke med under Bislett Games til uken. Dermed gikk seieren til Australias Kurtis Marschall. Han tok 5,90 i sitt siste forsøk og vant på det.

Sondre Guttormsen sesongdebuterte i stav og ble nummer seks. Han tok 5,70 i andre forsøk, men fikk tre riv på 5,80 og var ute av konkurransen før den dro seg skikkelig til. Tidligere på dagen var Anne Gine Løvnes med på 1500 meter. Der endte hun opp på 11.

-plass med 4.06,30. Det var ny personlig rekord. 1500-meteren ble vunnet av Birke Haylom fra Etiopia med 4.00,88





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