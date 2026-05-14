Dylan Sprouse og Barbara Palvin: Forlovet og gift, og snart pappa for første gang

Lytt til saken Dylan Sprouse , kjent fra Disney-serien "Zack og Codys luksusliv", skal bli pappa for første gang . Det bekreftet han og kona, modellen Barbara Palvin (32), under filmfestivalen i Cannes torsdag, melder People.

Det ungarske paret poserte sammen utenfor Hotel Martinez. Palvin hadde på seg en lyseblå kjole med fjærskjørt og holdt hånden under den synlige babymagen. Sprouse sto ved siden av kona i smoking, med armen rundt henne. Skuespilleren og Victoria's Secret-modellen møttes første gang på en fest i 2017, og begynte å date året etter.

I november 2018 fortalte Palvin til Vogue Australia at hun var forelsket. - Jeg føler at jeg har funnet den perfekte fyren. Han er veldig snill og mild, sa hun den gang om Sprouse, ifølge People. Paret forlovet seg i juni 2023 og giftet seg en måned senere i en seremoni i Ungarn.

I et tidligere intervju med People har de fortalt om en spesiell regel som holder ekteskapet sterkt: - Når jeg reiser, er han med meg, slik at vi ikke er borte fra hverandre, sa Palvin. - Vi har denne regelen om at vi ikke skal være fra hverandre lenger enn to-tre uker, forklarte hun. I august i fjor fortalte Palvin åpent på Instagram at hun hadde gjennomgått en operasjon for endometriose.





