Dyson Clean+Wash Hygiene: Imponerende på badefliser, men stor og bråkete

Test av Dyson Clean+Wash Hygiene viser at maskinen leverer ekstremt rene resultater på baderomsfliser, men sliter med tørrt søl som mel og har en lang, støyende selvrens. Størrelsen begrenser tilgang under møbler.

Dyson Clean+Wash Hygiene er en innovativ gulvvasker som lover å rense både tørt og vått smuss uten miljø- og helseproblemer. Maskinen skal kunne fjerne alle typer hår, selv når det er vått, takket være sin mikrofiberrull med nylonbust.

Produsenten hevder at den ikke blokkerer, slipper ut bakterier eller dårlig lukt, og at den alltid vasker med rent vann takket være en selvrensende rull. I en.test på nettsiden presenteres den som en løsning som unngår uhygienisk filtervedlikehold. prodotto har brukt produktet i noen uker og har observert både sterke og svake sider. Maskinen leverer spesielt imponerende resultater på baderomsfliser hvor nylonbusten når ned i fugemellomrommene og gir et grundig rengjøringsoppdrag. Flisene tåler også den kraftigste modusen uten problemer.

For øvrige gulvtyper og -søl, som egg, melk, sjokoladesaus og mel, viste maskinen seg å ha begrensninger. Den klarte å sluke flytende Søl som melk og saus, men hadde problemer med tørrt mel som danne en deigaktig masse på grunn av det store vannforbruket. Effektmodusene påvirket vannmengden - jo kraftigere modus, jo mer vann og dermed mer søl som ble baklengs på gulvet.

Til tross for en påstått batteritid på 48 minutter, blir det ofte nødvendig å bytte vann under lengre rengjøringsoppdrag, spesielt i kraftige moduser. Maskinen er stor og munnstykket er kraftig, noe som begrenser tilgangen under møbler og i små krikker og kroker. Dyson Clean+Wash Hygiene har også et selvrensprogram som tar omtrent 34 minutter og 25 sekunder, og dette er svært bråkete. Lyden kan sammenlignes med en kjøkkenmaskin som elter deig i over en halvtime.

Produsenten opplyser at selvrensprogrammet involverer en skylling på omtrent 145 sekunder og en varmluftstørking, men angi ikke eksakt hvor lang tørkefasen tar. Den lange og støyende selvrensingen er en vesentlig ulempe, spesielt for brukere i leiligheter eller hus der støy kan være en kilde til irritasjon. Samlet oppfatning er at produktet gir et utmerket rengjøringsresultat på harde flater og i fuger, men størrelsen, begrenset tilgang, høyt vannforbruk for visse søltyper og den ekstremt bråkete selvrensingen trekker ned den totale verdien.

For de som kan leve med disse ulempene, tilbyr maskinen en effektiv og hygienisk rengjøringsløsning, men pris og størrelse gjør den til et spesialisert verktøy fremfor et universalt husholdningsredskap





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