E18 Drammensbrua stenges om natten i seks uker for fugeutskiftning

E18 Drammensbrua i retning Oslo vil være nattestengt i seks uker fra 13. april for utskiftning av fuge. Omkjøring og redusert hastighet på dagtid.

E18 Drammensbrua i retning Oslo vil være nattestengt de neste seks ukene på grunn av omfattende arbeid med å skifte ut en viktig fuge. Dette vedlikeholdsarbeidet starter 13. april og er planlagt å vare frem til slutten av mai eller begynnelsen av juni. I tillegg til nattestengingen vil det også være redusert hastighet på dagtid. Dette vil påvirke trafikken betydelig, spesielt for de som reiser nordover mot Oslo .

Omkjøringsveien er satt til fylkesvei 283 Øvre Sund bru og Bragernestunnelen, samt riksvei 291 Holmenbrua for kjøretøy under 50 tonn. Dette betyr at bilister må forvente lengre reisetid og muligheter for forsinkelser. Statens vegvesen anbefaler alle trafikanter å planlegge reisen sin nøye og å være forberedt på ekstra kjøretid. Det er viktig å merke seg at arbeidet kun påvirker nordgående felt, sørgående retning vil være åpen som normalt. Vedlikeholdet er avgjørende for å sikre bruas levetid og sikkerheten for trafikantene. Fugene er essensielle for å absorbere bevegelsene i konstruksjonen og forhindre skader. Når fugene slites ut, kan det føre til støy, ujevnheter i veibanen og i verste fall skader på selve brua. Byggeleder Ola Natvig i Statens vegvesen forklarer at denne spesifikke fugen har slitasjeskader, noe som gjør utskiftingen nødvendig. Å utsette dette arbeidet kunne potensielt føre til mer omfattende og kostbare reparasjoner senere. Det er viktig at trafikantene følger skiltingen og respekterer hastighetsbegrensningene for å sikre både egen og andres sikkerhet under anleggsperioden. Det vil være tett oppfølging av arbeidet for å minimere ulempene for trafikantene så langt det er mulig. Det er også viktig å huske at vedlikeholdsarbeidet er en investering i infrastrukturen, som vil bidra til en tryggere og mer effektiv trafikkavvikling i fremtiden. Det er viktig å være tålmodig og vise forståelse for de ulempene som kan oppstå i forbindelse med arbeidet. Forventet påvirkning for trafikken inkluderer redusert fremkommelighet, spesielt i rushtiden. Det vil bli satt opp tydelige skilter og varsler for å veilede trafikantene gjennom området. Trafikkdata og oppdateringer vil være tilgjengelig på Statens vegvesens nettsider og gjennom andre trafikkinformasjonskanaler. Anbefalingen er å holde seg oppdatert på trafikksituasjonen og eventuelt vurdere alternative reiseruter hvis det er mulig. Planlegging er nøkkelen til å unngå unødige forsinkelser. Arbeidet er et nødvendig onde for å sikre at brua kan fortsette å brukes trygt av alle trafikanter. Det er viktig å huske på at brua er en kritisk del av veinettet og at vedlikeholdet bidrar til å opprettholde dette nettets funksjonalitet. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å forbedre og vedlikeholde veinettet for å sikre en trygg og effektiv transport for alle





Similar News:

Vegvesenet varsler stenging og redusert hastighet på Drammensbrua i seks ukerE18 Drammensbrua i retning Oslo holdes nattestengt de neste seks ukene på grunn av utskiftning av fuge. På dagtid reduseres hastigheten.

