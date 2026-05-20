Ebola Outbreak in Congo and Uganda: Expert Insights and Treatment Options

Espen Ropstad Nakstad, an expert in CBRNE medicine, discusses the importance of early detection and information in stopping Ebola outbreaks before they spread further. He explains that Ebola Bundibugyo, a rare and deadly variant of the Ebola virus, is not easily transmitted through the air and requires direct contact with bodily fluids from an infected person to be transmitted. Nakstad also highlights the challenges faced in tracing the outbreak in the conflict-ridden areas of Congo and Uganda, as well as the lack of approved vaccines and treatments for this variant.

Espen Ropstad Nakstad understreker at tidlig oppdagelse og informasjon er avgjørende for å stanse ebolautbrudd før de sprer seg videre. EKSPERT: Espen Rostrup Nakstad er overlege og leder for Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Javad Parsa / NTBSøndag erklærte generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus at ebolautbruddet i Kongo og Uganda er en internasjonal folkehelsekrise - den høyeste beredskapskategorien WHO har. Så langt er det påvist 600 mulige ebolatilfeller og 139 mulige dødsfall som følge av sykdommen. Det er forventet at antallet vil øke. Overlege og forsker Espen Rostrup Nakstad ved Oslo universitetssykehus beroliger med at vi ikke har en ny pandemi i emning.

- Dette er en erklæring om en alvorlig krise i de affiserte områdene som, dersom den ikke håndteres godt, vil kunne affisere flere land. Det er ikke det samme som et varsel om en pandemi, beroliger han overfor Dagbladet. SMITTEBEHANDLING: En mann sprayer et telt ved et senter for behandling av ebola i Bunia i Kongo.

Foto: Dirole Lotsima Dieudonne / AP / NTB Han forklarer at ebolaviruset, som har fått navnet Bundibugyo, heldigvis 'ikke er et typisk pandemivirus', rett og slett fordi det kreves kontakt med en syk person for å bli smittet av det. Ebola Bundibugyo (BDBV) er en sjelden og svært dødelig variant av ebolaviruset som forårsaker viral hemoragisk feber.

Den har en dødelighet på mellom 30 og 50 prosent og skiller seg ut fra andre kjente stammer (som Zaire og Sudan) ved at det per dags dato ikke finnes godkjente vaksiner eller spesifikk medikamentell behandling mot dette virus. Ifølge en nyhetsartikkel i Nature planlegger Verdens Helseorganisasjon (WHO) oppstart med to eksperimentelle behandlinger mot Ebola Bundibugyo, så snart helsemyndighetene i DRC og Uganda godkjenner studien.

Det vurderes også utprøving av en godkjent vaksine mot en annen art av ebolaviruset i det nåværende utbruddet. Den ene behandlingen er det bredtvirkende antivirale legemidlet remdesivir. Det andre er en behandling kalt MBP134, som er en blanding av to antistoffer som gjenkjenner forskjellige ebolavirus. Begge utviklet av amerikanske selskaper.

Espen Rostrup Nakstad omtaler smittesporingsarbeidet tilknyttet den nye Bundibugyo-varianten som mye mer omfattende enn ved tidligere ebolautbrudd. - Dette utbruddet er spesielt krevende fordi det ser ut til allerede å ha utviklet seg over flere måneder i et urolig område av Kongo der smittesporing og helsehjelp er vanskelig å organisere, og fordi smitten har funnet veien til millionbyen Goma. STARTET HER: Det pågående ebolautbruddet startet her i Bunia, provinshovedstaden i Ituri øst i Kongo.

Foto: AP Nakstad forteller at det eneste som er fordelaktig med denne typen virus, er at det ikke overføres så lett gjennom luften. Det kreves ganske direkte kontakt med kroppsvæsker fra en syk person for å bli smittet. - Derfor spres sykdommen først og fremst fra syke personer til nærstående som steller dem, sier han, og utdyper: - Dette er selvsagt svært utfordrende for familier som får sykdom blant noen av sine familiemedlemmer.

De trenger både informasjon og hjelp utenfra for å stanse smitten. BEKYMRET: WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under pressekonferansen i Genève onsdag. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP / NTB Under en pressekonferanse onsdag uttaler WHO at risikoen vurderes som lav globalt, men høy regionalt. Vurderingen er at utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men ikke en pandemikrise.

- En erklæring om internasjonal folkehelsekrise er viktig fordi det i praksis utløser mer ressurser og økt oppmerksomhet om utbruddet. Dette har viset seg helt nødvendig for å begrense videre spredning, kommenterer Nakstad. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot utbruddet av den svært smittsomme ebolavarianten Bundibugyo i Kongo og Uganda. VIKTIG: - En erklæring om internasjonale folkehelsekrise er viktig fordi det i praksis utløser mer ressurser og økt oppmerksomhet om utbruddet, sier Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Javad Parsa / NTB Det finnes riktignok en vaksine mot en annen ebolavariant, Zaire, men denne kan ikke brukes i den nåværende situasjonen, ifølge WHO. Ifølge WHOs representant i Kongo, Anne Ancia, vurderer man nå om eksperimentelle vaksiner kan tas i bruk. - På internasjonalt nivå ser vi på hvilke vaksinekandidater eller behandlinger som er tilgjengelige, og om noen kan brukes i dette utbruddet, uttalte Ancia på en digital pressekonferanse tirsdag.

Epidemiologer ved WHOs og Africa CDC har uttalt at de første prøvene fra utbruddet bare ble testet for Zaire-varianten, og at dette forsinket oppdagelsen. Bare laboratoriene i Kinshasa og Goma kan teste for Bundibugyo-varianten, og flere av disse ligger i områder kontrollert av militsgrupper. Nakstad peker på at konfliktområdene og manglende laboratoriekapasitet i regionen forverrer situasjonen





