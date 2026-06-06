Ebola-utbrudd i Kongo eskalerer, Norwegian krona topper Bloombergs liste, og AfD støtter i Tyskland

Flere dannende nyhetsblokker: Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo har eskalert raskt med over 100 nye smittede siden torsdag, og helsearbeidere er hardt rammet. I Norge har kronprinsesse Mette-Marits venteliste for lungetransplantasjon ført til et kraftig øk i antall nye organdonorer. Den norske kronen har styrket seg betydelig mot dollar i år. I Tyskland støtter nesten en av tre velgere det innvandringsfiendtlige partiet AfD, mens forbundskansler Merz møter lav tilfredshet. Den katolske biskopen Osorio Citora Afonso ble drept i Mosambik.

Antallet bekreftede tilfeller av ebola-smitte i Den demokratiske republikken Kongo har nå steget til 488, opplyser myndighetene i landet. Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld.

Minst 34 helsearbeidere er smittet av det farlige viruset, og sju er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) døde. Helsearbeidere er særlig utsatt ettersom smittet overføres ved direkte kontakt med blod og kroppsvæsker fra syke eller døde personer. Bundibugyo-varianten av viruset, som nå sprer seg i Kongo, er særlig dødelig, og det fins i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot denne varianten.

Helsedepartementet i Kongos naboland Uganda opplyste fredag at 18 har fått påvist ebolasmitte også der og at to er døde. Etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit er på venteliste for lungetransplantasjon, har antallet nye organdonorer eksplodert i Norge. Informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon forteller at snittet i mai var 70 utfylte donorkort daglig på Helsenorge.

- Torsdag endte vi på 312 utfylte donorkort på Helsenorge, og i går var vi oppe i 2178, hvilket er 31 ganger høyere enn snittet for mai, sier han. - Dette er helt spinnville tall, som vi knapt har sett før, sier Sekowski, og legger til at det ikke er tvil om at økningen skyldes oppmerksomheten rundt kronprinsessens helse. Fredag kom pressemeldingen fra Slottet om at kronprinsessen (52) er på venteliste som følge av kronisk lungefibrose.

Legene advarte på pressekonferansen på Rikshospitalet om at hun uten transplantasjon kan ha bare ett til to år igjen å leve - og at hun risikerer å bli for syk til å tåle operasjonen om det tar for lang tid. - Selv om bakteppet er trist, for vi snakker om livstruende sykdom, er denne oppmerksomheten som vil redde mange liv, sier Sekowski.

Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74 prosent i år og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Australske dollar kommer på andreplass på Bloombergs liste og har styrket seg med 5,62 prosent mot dollar i år. Verre er det med den svenske krona, som har svekket seg med 2,59 prosent i år. Den er dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer - de mest omsatte og likvide valutaene i verden.

Japanske yen sliter også og har svekket seg 2,3 prosent i år, mens den danske krona har svekket seg med 1,98 prosent, ifølge Bloomberg. Politiet har pågrepet en sikted mann i 30-årene i forbindelse med drapet på Christian Rydning Auklend. Mannen nekter straffskyld. Auklend ble funnet død like etter klokka 9 torsdag morgen.

Politiet fikk melding via AMK, og da de rykket ut til stedet, fant de mannen død. Han så ut til å ha blitt utsatt for vold. I en pressemelding lørdag kveld, opplyser politiet at de som følge av mannens forklaring, ikke spurte om han erkjenner straffskyld. De sier siktede forklarer at han ikke knytter seg til handlingen.

I en separat hendelse ble en enslig motorsyklist skadet da han skal ha kjørt ut av veien. Vedkommende er bevisstløs, og det er ellers uavklart skadeomfang. - Det er snakk om et følge med motorsykler som har kjørt sammen. Den skadde har kjørt bakerst, ingen vitner til selve utforkjøringen.

Har kjørt ut i en sving og utfor en skrent, skriver politiet i loggen. Operasjonsleder Ove Stian Ovrum sier til TV 2 at det skal ha vært fire personer i motorsykkelfølget. En ny meningsmåling viser at nesten en av tre tysker støtter det innvandringsfiendtlige ytre høyre-partiet AfD. Partiet har 29 prosent av velgerne i ryggen, viser en fersk Insa-måling.

Mens støtten til AfD er uendret fra forrige måling, faller oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative. De grønne får 14 prosent oppslutning og Die Linke får 11 prosent. Fridemokratene og populistpartiet BSW får begge 3 prosent og havner dermed under sperregrensen på 5 prosent. For Merz er målingen svært dårlig nytt.

Hele 77 prosent av de spurte sier at de er misfornøyde med innsatsen til forbundskansleren, en økning på 6 prosentpoeng fra april. I Mosambik ble en katolsk biskop lørdag skutt og drept i hjemmet sitt i Quelimane. Ifølge politiet ble den 54 år gamle biskopen Osorio Citora Afonso etter alt å dømme drept med ett enkelt skudd i brystet.

Ifølge den katolske kirken i landet skjedde drapet under mystiske omstendigheter, og det er ikke kjent hvem som står bak eller hva motivet kan ha vært





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