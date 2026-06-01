Ebolautbrudd i Kongo: Mannen fra Kongo ligger på isolat i São Paulo

En mann fra Kongo ligger på isolat i São Paulo etter å ha fått påvist en alvorlig hjernehinnebetennelse. Det er ikke fastslått om han er smittet av ebola. I tillegg har lokale tjenestemenn rapportert at en mann fra Uganda har vist virussymptomer, men han er blitt testet negativt for ebola.

I tillegg har lokale tjenestemenn rapportert at en mann fra Uganda har vist virussymptomer, men han er blitt testet negativt for ebola. Han er likevel holdt isolert på grunn av malaria. Det pågående ebolautbruddet i Kongo har ført til 1077 mistenkte tilfeller og 246 dødsfall. Antallet bekreftede tilfeller i Kongo er nå 282, inkludert 42 dødsfall, ifølge Reuters.

Det er også flere smittede i nabolandet Uganda, men det er begrenset behandlingskapasitet og testmuligheter i området. Verdens helseorganisasjon advarer mot at det reelle antallet smittetilfeller kan være betydelig høyere enn hva som er rapportert





