Ebolautbrudd i Kongo og Uganda erklært som internasjonal folkehelsekrise - WHO

Tirsdag erklarte Anne Ancia, WHOs representant i Kongo, at de vurderer utprøving av eksperimentelle vaksiner somalternativer. I mellomtiden vil WHO og andre hjelpeorganisasjoner bruke sine beste ressurser for å håndtere krisen.

Søndag erklærte generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus at ebolautbruddet i Kongo og Uganda er en internasjonal folkehelsekrise - den høyeste beredskapskategorien WHO har.

Så langt er det påvist 600 mulige ebolatilfeller og 139 mulige dødsfall som følge av sykdommen. Det er forventet at antallet vil øke. Overlege og forsker Espen Rostrup Nakstad ved Oslo universitetssykehus beroliger med at vi ikke har en ny pandemi i emning. - Dette er en erklæring om en alvorlig krise i de affiserte områdene som, dersom den ikke håndteres godt, vil kunne affisere flere land.

Det er ikke det samme som et varsel om en pandemi, beroliger han overfor Dagbladet. Smittesporingsarbeidet er mye mer omfattende enn ved tidligere ebolautbrudd. Utbruddet i Kongo har funnet veien til millionbyen Goma. epidemilogere ved WHOs og Africa CDC uttalte at de første prøvene ble testet kun for Zaire-varianten. Ebola Bundibugyo (BDBV) er en sjelden og svært dødelig variant av ebolaviruset som forårsaker viral hemoragisk feber.

Den har en dødelighet på mellom 30 og 50 prosent og skiller seg ut fra andre kjente stammer (som Zaire og Sudan) ved at det per dags dato ikke finnes godkjente vaksiner eller spesifisk medikamentell behandling mot dette virus





