Ebolautbruddet i Kongo utgjør en internasjonal folkehelsekrise
EbolautbruddKongoWHO
📆5/25/2026 1:31 AM
WHO sier at ebolautbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, og at innsatsen for å få utbruddet under kontroll trappes opp. Konflikten i Ituri og frykt og mistro til myndighetene gjør situasjonen vanskelig å håndtere.

WHO sier at ebolautbruddet i Kongo utgjør en internasjonal folkehelsekrise. 101 tilfeller er bekreftet, og sykdommen er påvist i flere områder, inkludert Ituri-provinsen, Goma og Uganda.

WHO-sjefen sier at innsatsen for å få utbruddet under kontroll trappes opp, men at konflikten i Ituri og frykt og mistro til myndighetene gjør situasjonen vanskelig å håndtere. Det anslås at mellom 25 og 40 prosent av de smittede dør av sykdommen, og at bundibugyo-varianten av ebolaviruset mangler godkjent vaksine og spesifikk behandling. Norge har styrket helsekrisefondet til WHO med 50 millioner kroner for å håndtere ebolautbruddet i Kongo og Uganda

Ebolautbrudd Kongo WHO Internasjonal Folkehelsekrise Bundibugyo-Varianten

 

Ebola-utbruddet i Kongo omtales som en folkehelsekrise av internasjonal betydningJane Halton, styreleder i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, mener at vi har bare sett toppen av isfjellet og at det nye ebola-utbruddet i Sentral-Afrika er en folkehelsekrise av internasjonal betydning.
Read more »

Kongo: Over 200 ebola-dødsfallKongo: Over 200 ebola-dødsfall204 mennesker er registrert døde i ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter.
Read more »

Inntil 10 afrikanske land rammet av ebolaepidemi: Kongo-Brazzaville, Angola m.fl. - Norge styrker WHO-helsekrisefondEn ebolapasient fraktes til et behandlingssenter i Kongo. Det er registrert 204 dødsfall i utbruddet, hvor 867 mistenkte tilfeller er registrert.
