Edderkoppulsarer: Når en nøytronstjerne 'spiser' sin nabostjerne

Forskere har laget en database over edderkoppulsarer, dobbeltstjernesystemer hvor en liten nøytronstjerne bombarderer og gradvis ødelegger sin nabostjerne med intens stråling.

Den lille, men kraftige edderkoppulsaren sender ut en intens stråling som bombarderer sin nabostjerne. Strålingen er så kraftig at den siden av stjernen som vender mot pulsaren, blir dobbelt så varm som solens overflate, noe som fører til at stjernen sakte fordamper. Dette fenomenet, hvor en liten nøytronstjerne 'spiser' sin større nabostjerne, er et sentralt fokus for forskere ved Institutt for fysikk ved NTNU.

Forskere som Manuel Linares Alegret leder en gruppe som studerer og leter etter disse fascinerende dobbeltstjernesystemene, kjent som edderkoppulsarer. Denne forskningen, som er en del av en større innsats for å forstå universets komplekse mekanismer, har resultert i en omfattende database kalt SpiderCat, som samler informasjon om hundrevis av disse unike himmellegemene.\SpiderCat er en detaljert katalog over alle kjente edderkoppulsarer i Melkeveien, unntatt de som finnes i kulehoper. Katalogen inneholder informasjon om ulike typer edderkoppulsarer, inkludert 'redbacks', 'black widows', samt mer uvanlige systemer. Den er et uunnværlig verktøy for forskning på pulsarutvikling, partikkelakselerasjon og fysikken til nøytronstjerner. Katalogen samler nøkkelinformasjon som rotasjons- og baneegenskaper, samt observasjonsdata fra radiobølger, optisk lys, røntgen og gammastråler. Denne informasjonen er avgjørende for å forstå hvordan disse dobbeltstjernesystemene fungerer og endrer seg over tid. Forskningen bak SpiderCat involverer bidrag fra fysikkstudenter og ingeniører, og katalogen blir beskrevet som et levende bibliotek over disse stjernesystemene. SpiderCat representerer et viktig skritt i å utvide kunnskapen om universets mest ekstreme objekter.\For å forstå disse fenomenene, må vi først forstå hva en pulsar er. En pulsar er en ekstremt tett nøytronstjerne, et resultat av en stjernes kollaps. Disse nøytronstjernene er utrolig små, kanskje bare rundt ti kilometer i radius, men de er også ekstremt massive. En kubikkmeter av en nøytronstjerne ville veie flere milliarder tonn. De spinner ekstremt raskt, opptil flere hundre ganger i sekundet. Denne raske rotasjonen skyldes bevaring av dreieimpuls når stjernen kollapser. De raskt roterende magnetfeltene genererer sterke elektriske felt som produserer elektromagnetisk stråling. Denne strålingen sendes ut i verdensrommet og kan oppdages av radioteleskoper. Edderkoppulsarer er spesielle fordi de har en ledsagerstjerne med lav masse. Pulsaren sender ut intens stråling og partikkelvinder som gradvis sliter ned partneren sin. Denne forskningen, støttet av Det europeiske forskningsrådet (ERC), gir et unikt innblikk i ekstreme forhold i universet, og hjelper oss å forstå mer om de fysiske lovene som styrer disse fascinerende objektene





