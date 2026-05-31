Edna Falao: Femti år på L'Esquinade og hemmeligheten bak et langt liv

Norsk veteran fra L'Esquinade deler sin livsfilosofi - arbeid, fest og daglig hvitløk - etter femti år med berømte gjester, stormer og pandemiens utfordringer.

På den berømte restauranten L'Esquinade på den franske rivieraen har Edna Falao tilbrakt de siste femti årene ved kjøkkenbenken sammen med sin sønn Manuel. Nå velger hun å dele den livsfilosofien som har gjort henne til en av de lengstlevende i bransjen.

Edna forklarer at hemmeligheten til en god alderdom ligger i å holde seg i bevegelse og aldri si nei til festens fristelser. Hun innrømmer at hun sjelden legger seg før klokken fire om natten, og at hun er på jobb nesten hver kveld, omringet av unge kolleger som gir energi og inspirasjon. For Edna er en dag uten et nachspiel eller et glass champagne en dag uten glede.

I tillegg hevder hun at et daglig inntak av hvitløk er en viktig del av helserutinen, et råd hun har holdt seg til siden hun først begynte i bransjen.



Den 92 år gamle kvinnen har gjennom sitt liv levd i høyt tempo. Allerede i 1951 ble hun den første norske kvinnen som vant NM på rundbane for speedwaysykler, og den bragte henne på veien mot et liv på den franske kysten.

I løpet av de mange tiårene har hun serveret og blitt venn med noen av verdens mest kjente stjerner. Hun har stått side om side med Frank Sinatra, delt bord med James Bond‑legenden Sean Connery, og opprettholdt et nært vennskap med Brigitte Bardot frem til Bardots bortgang i 2025. Edna forteller også at Hollywood‑ikonet Jane Fonda hjalp til med oppvasken på L'Esquinade en gang, og at slike møter har beriket både hennes yrkesliv og personlige historie.





Selv om suksessen har vært stor, har restauranten også stått overfor flere alvorlige utfordringer. Under koronapandemien stod L'Esquinade tom i to år, og i 2012 ble den rammet av en voldsom storm som blåste store deler av lokalet over havet.

Edna, som på den tiden var i Norge for å lansere sin egen champagne - Cuvée Edna - beskriver hendelsen som "rett og slett forferdelig", men legger også vekt på at fellesskapet og støtten fra venner hjalp dem tilbake på føttene. Senere, da franske myndigheter innførte strenge reguleringer som krevde riving av strandrestauranter, tok Edna saken i egne hender og sendte et brev direkte til president Emmanuel Macron.

Selv om hun aldri mottok svar, overlevde L'Esquinade og holder fortsatt dørene åpne for både lokalbefolkning og internasjonale gjester. Historien om Edna Falao viser hvordan hardt arbeid, sosialt engasjement og en dose livsglede kan fungere som den beste medisin for en lang og aktiv alderdom





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Edna Falao Fransk Riviera Lang Alderdom Restauranthistorie Celebrity

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosenborgs seier mot Glimt var verdifullt, men sportslige krisen er langt fra avblåstRosenborg tok et verdifullt poeng i Eliteserien etter 2-2 mot Bodø/Glimt, men det trønderske flaggskipet er langt fra å ha løst sin sportslige kris.

Read more »

Deler gladnyhetHer ankommer Martin Ødegaard (27) hotellet i Budapest. Ståle Solbakken sier det har vært «altfor mye» denne sesongen, men nå skal det ha snudd.

Read more »

Pride minner meg om kor langt vi har komeForfatteren minner om kampen for rettene til LGBTQ+-personer og takker alle som har kjempa for å oppnå likestilling

Read more »

Dette tjener de på VM-suksessenSpillerne deler på premiepengene:

Read more »