Egil Kristiansen kan bli ny trener for det svenske langrennslandslaget

Et uheldig bilde på det svenske skiforbundets nettsider tyder på at Egil Kristiansen kan være den nye treneren for det svenske langrennslandslaget. Offisielt presenteres trenerne torsdag, men spekulasjonene har allerede startet.

Det svenske skiforbundet har i disse dagene blitt omtalt i media etter at et bilde av Egil Kristiansen i svenske farger ble publisert på deres nettsider.

Bildet, som ble lagt ut i forbindelse med en ny stor avtale med Adidas, viser Kristiansen sammen med en annen svensk trener, Ida Ingemarsdotter. Selv om forbundet ennå ikke har offisielt bekreftet hvem som skal inn i de tre ledige trenerjobbene rundt det svenske langrennslandslaget, tyder mye på at Kristiansens ansettelse har blitt avslørt ved en uheldig blunder. Bildet er fortsatt ikke fjernet fra nettsidene, og det har skapt spekulasjoner om hva som egentlig er på ferde.

Offisielt skal det svenske landslagssjefen Lars Öberg holde en pressekonferanse torsdag, der de nye trenerne for den kommende VM-sesongen skal presenteres. Kristiansen har nylig avsluttet sin tiårige periode som trener for det norske skiskytterlandslaget. I etterkant av dette har han bekreftet at han har fått flere tilbud om nye jobber, men at ingenting var klart før nylig.

– Det har vært noen forespørsler, men det ble ikke klart før nylig at jeg ikke fortsetter med skiskytterlandslaget, og det er ikke så mye jeg kan si nå. Det henger foreløpig litt i lufta, sa Kristiansen til NTB. Egil Kristiansen er en av Norges mest meriterte trenere i langrenn og skiskyting gjennom alle tider. Han har en imponerende karriere bak seg, både som trener og som langrennsløper.

Før han ble trener for skiskytterherrene, var han trener for det norske kvinnelandslaget i langrenn fra 2006 til 2016. Før det var han assistenttrener for det samme laget i fem år. Som langrennsløper ble han nummer åtte på tremila under OL på Lillehammer i 1994. I det svenske langrennslandslaget er det flere ledige trenerstiller etter at både Stefan Thomson, som var trener for kvinnelandslaget, og Anders Högberg, som var herretrener, ga seg etter den nylig avsluttede OL-sesongen.

Det er ikke kjent hvilken av disse rollene Kristiansen skal inn i. Også landslagssjef Anders Byström skal erstattes foran den kommende sesongen. For svenskene er VM på hjemmebane i Falun det store målet. Kristiansens mulige overgang til det svenske landslaget har skapt stor oppmerksomhet, både i Norge og Sverige.

Mange spør seg om han vil kunne bringe med seg sin suksess og erfaring til det svenske laget. Foreløpig må vi vente på den offisielle presentasjonen torsdag for å få svar på dette





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Egil Kristiansen Svenske Langrennslandslaget Trener Adidas VM Falun

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vil ha Solskjær som ny Rosenborg-trenerDette kan være kandidatene til å bli ny sjef på Lerkendal.

Read more »

Amerikanske forlag saksøker Meta for opphavsrettsbruddEn gruppe amerikanske forlag saksøker Meta og anklager dem for å ha brukt millioner av opphavsrettsbeskyttede bøker og artikler til å trene opp sin språkmodell Llama. Forlagene frykter at KIs evne til å lage oppsummeringer vil redusere boksalget og true forfatteres og forleggers yrker. Meta avviser anklagene og hevder at trening av KI med opphavsrettsbeskyttet materiale kan være lovlig bruk.

Read more »

RBK-havariet: – Det er deres ansvarRosenborg har nok en gang sparket en trener, men flere stiller spørsmål ved om det sittende styret kan fortsette.

Read more »

USA avslutter Operasjon Epic Fury og innleder defensivt Project Freedom mot IranOperasjon Epic Fury er offisielt avsluttet etter at USA og Iran inngikk en våpenhvile. President Trump har meddelt Kongressen om avslutningen, og Marco Rubio understreker at USA har oppnådd sine mål. Samtidig innleder USA Project Freedom, en defensiv operasjon for å beskytte skip i Hormuzstredet.

Read more »

Geir Bakke forlater Vålerenga etter trenerskifteVålerenga har offisielt meldt ut at Geir Bakke ikke lenger er hovedtrener for klubben. Beslutningen ble tatt etter en grundig vurdering av den sportslige situasjonen og utviklingen i klubben. Bakke skriver i et avskjedsbrev at han har jobbet mot målsettingen om å gjøre Vålerenga til en toppklubb som tar medaljer og spiller i Europa. Klubben har startet arbeidet med å finne en erstatter, og Petter Myhre tar over som midlertidig hovedtrener inntil en ny trener er på plass.

Read more »