Eide: Våpenhvile gir diplomatiet en sjanse

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) roser avtalen om en to uker lang våpenhvile mellom USA, Iran og Israel og mener diplomatiet får en reell mulighet til å løse konflikten. Han fremhever viktigheten av tilbakeholdenhet og fredsforhandlinger.

Eide om våpenhvile : Diplomatiet får en reell sjanse. Meldingene om at Iran og USA har oppnådd enighet om en to uker lang våpenhvile , er et viktig og velkomment fremskritt, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener diplomatiet har fått en reell sjanse etter at USA , Iran og Israel ble enige om en to uker lang våpenhvile . Dette er en betydelig utvikling i en region preget av langvarig konflikt og spenning.

Avtalen om våpenhvile gir en etterlengtet mulighet for å dempe de pågående kampene og åpner for dialog mellom partene. Eide understreker viktigheten av at alle parter overholder våpenhvilen for å skape et klima som fremmer fredsforhandlinger. Han uttrykker også håp om at avtalen vil føre til en varig løsning på konflikten, men minner om at det gjenstår en betydelig utfordring før fred er sikret. Eide roser Pakistans innsats som tilrettelegger for dialog mellom partene. Pakistan, med støtte av Tyrkia og Egypt, ga ikke opp håpet om fred selv da det så som mørkest ut, mener utenriksministeren, som gir den pakistansk-ledede meglingen full støtte. Eide understreker betydningen av internasjonal støtte og samarbeid for å sikre en vellykket fredsprosess. Han takker spesielt Pakistan, Tyrkia og Egypt for deres avgjørende rolle i å legge til rette for dialog og mekling. Utenriksministeren minner om at en våpenhvile i seg selv ikke er nok. Det er viktig at partene benytter anledningen til å forhandle frem en varig fredsavtale. Diplomatiet har fått en reell sjanse til å løse konflikten. Nå må partene vise maksimal tilbakeholdenhet og bruke denne muligheten til å finne en diplomatisk løsning til det fulle, sier Eide. Han understreker også behovet for å ta hensyn til de humanitære konsekvensene av konflikten og arbeide for å sikre tilgang til humanitær hjelp for de som er berørt. Eide påpeker at en våpenhvile ikke er det samme som fred, og at det er langt igjen til krigen er over. Han oppfordrer partene til å vise maksimal tilbakeholdenhet og utnytte denne muligheten fullt ut til å finne en diplomatisk løsning. Det har kommet motstridende meldinger om at Libanon også er omfattet av avtalen. Eide understreker at det er viktig at våpenhvilen også fører til slutt på kamphandlinger i Libanon. Han poengterer også betydningen av å sikre frihet for skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og understreker at dette er avgjørende for global økonomi. Utenriksministeren uttrykker bekymring over de langsiktige konsekvensene av stengningen av Hormuzstredet og oppfordrer til å unngå nye begrensninger i fremtiden. – Det er avgjørende at Hormuzstredet raskt åpnes for trafikk, i tråd med prinsippene i FNs havrettskonvensjon. En hel verden har fått føle på konsekvensene av at en av klodens viktigste ferdselsårer har vært stengt, sier Eide, og fortsetter: – Selv om våpenhvilen skulle føre til varig fred, er det grunn til å frykte at konsekvensene av stengningen og ødeleggelsene av viktig infrastruktur vil bli langvarig. Som sjøfartsnasjon vil vi fra norsk side arbeide for at det ikke innføres nye varige begrensninger på slik trafikk, sier han. Eides uttalelser gjenspeiler Norges forpliktelse til fredsbevaring og humanitær bistand i regionen. Norge vil fortsette å støtte diplomatiske bestrebelser for å finne en varig løsning på konflikten. Norge vil også arbeide for å lette lidelsene til de som er berørt av krigen, og å sikre at humanitær hjelp når frem til dem som trenger det





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakistan legger frem plan for våpenhvile mellom USA og IranPakistan har presentert en to-faset plan for å få slutt på konflikten mellom USA og Iran, med mål om å gjenåpne Hormuzstredet. Planen innebærer en umiddelbar våpenhvile og en omfattende avtale som inkluderer atomvåpenavtale og opphevelse av sanksjoner.

Olje og geopolitikk preger markedet: Trump truer Iran og forhandler om våpenhvileMarkedet preges av uro i Midtøsten, med oljeprisen som stiger og Trumps trusler mot Iran kombinert med forhandlinger om våpenhvile. S&P 500 steg 3,4% forrige uke.

Iran avviser det siste forslaget til våpenhvileMyndighetene i Teheran avviser det siste våpenhvileforslaget og ønsker en permanent slutt på krigen mot USA og Israel, melder det statlige nyhetsbyrået Irna.

– Avviser våpenhvileKrever i stedet permanent slutt på krigen.

Kilde til Reuters: Meglere har lagt frem plan for våpenhvileIran og USA skal ha mottatt en plan for å avslutte konflikten som kan tre i kraft allerede mandag og gjenåpne Hormuzstredet, opplyser en kilde til Reuters. Iran skal ikke ha svart på planen enda.

