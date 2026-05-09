Eiergrense på vannkraften isolerer Sør-Norge i norsk elprispolitikk

Fornybar Norge sin analyse beskriver en situasjon i norsk elprispolitikk der svakere vind- og solkraftproduksjon i Sør-Norge har isolert det fra nabolandene i april og bidratt til at det var flere enn vanlig som tok imot strøm fra nabolandene. Situasjonen understreker behovet for raskere nettutbygging i Norge.

Analysen fra Fornybar Norge konkluderer med at høyere strømpriser i april i Sør-Norge og Midt-Norge var resultatet av lav magasinfylling, lite vann som ga høye vannpriser, begrensninger i strømnettet og Nabolandsforskjeller knyttet til vind- og solkraftproduksjon.

Situasjonen illustrerer behovet for raskere nettutbygging i Norge. Mens Nord-Norge hadde lave priser, viste Sør- og Midt-Norge høye priser med exceptionell konsum i Sør-Norge. Innbyggere i Sør-Norge kan forvente lavere strømregning enn i april i fjor. I Nord-Norge kan det komme en regning på 400 kroner mer enn i fjor, da minspotrisene lå under fastprisen. 75% av husholdningene i Sørvestlandet har valgt norgespris, 61% på Østlandet, 59% på Vestlandet, 16% i Midt-Norge og 0,2% i Nord-Norge





