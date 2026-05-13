Selv om den kommende eierskapets bestemte retning ennå ikke er fastslått, oppstår spekulasjonene allerede om en eventuell ny trener når Jose Juan Romero og Sergio Ramoss transaksjon blir realisert. Med Romero at øverst på listen kan det tas et nytt steg i en ny æra for klubben samtidig som det vil forvandle det sportslige miljøet. Hans erfaring, lederegenskaper, sult og kjennskap til andalusisk fotball gjør at Romero er et realistisk alternativ for klubben.

Tjeneren er i ferd med å bli eieren av den andalusiske klubben, og allerede snakkes det om en ny trener . Jos'{e} Juan Romero dukker sterkt opp på det nye kartet til Sevilla FC dersom operasjonen ledet av Sergio Ramos og Five Eleven Capital blir realisert i Nervion.

Treneren fra Ceuta har blitt et svært reelt alternativ for å starte en ny æra, spesielt dersom Luis Gar'{c}a Plaza ikke fortsetter ut over 30. juni. En potensiell innmarsj for Sergio Ramos i eierskapet av Sevilla FC vil ikke bare endre den institusjonelle makten. Det kan også forvandle det sportslige området fra trenerbenken. I det scenariet fremstår Jos'{e} Juan Romero som en profil med tillit fra den tidligere Sevilla-stopperens indre krets, der R'{e}ne Ramos er en n'{o}kkelfigur.

Forholdet mellom R'{e}ne og treneren fra Gerena går langt bakl', og de har allerede jobbet sammen i Eldense, hvor treneren oppn', ogd. et opprykk. Siden den gang har båndet holdt seg levende. Rene's tilstedev',e'e;de p',a Ceutas kamper styrker tolkningen om at det finnes en reell sammenheng. Sergio Ramos' idé innebærer å sette en trener med sult, personlighet og kjennskap til andalusisk fotball i spissen for førstelaget.

Jos'{e} Juan Romero passer inn i den profilen p',a grunn av sin nylige utvikling, lederegenskaper og en karriere bygget fra svært krevende divisjoner. Arbeidet hans i Ceuta har vært utadisk', ogg', fra Tercera RFEF til Segunda, hvor han har etablert laget uten pengestrid. Denne veksten forklarer hvorfor navnet hans blir diskutert i Sevilla FC – en klubb som er nødt til å finne en ny retning etter en turbulent sesong i La Liga.

Videreføringen av Luis Garcia Plaza er ikke garantert, selv med et eventuelt fornyet kontrakt. Treneren har selv lagt fremtiden sin i klubbens hender. Klausulen som kan avgjøre Sevillas fremtid Jos'{e} Juan Romeros kontrakt med Ceuta løper til 2027, men hans avgang vil avhenge av hvilken divisjon laget fra Nervion spiller i. Ifølge de kjente betingelsene vil scenariet være langt mer gunstig for en avgang dersom en Primera-klubb kommer på banen.

Hvis Sevilla FC rykker ned, vil kostnadene for operasjonen være annerledes og vil kreve forhandlinger om økonomisk kompensasjon med Ceuta. En avgjørende variabel spiller inn: å bli værende i La Liga. Klubbens institusjonelle og sportslige fremtid avhenger også av disse siste resultatene. For Jos'{e} Juan Romero ville det å trene i Nervion være et betydelig steg opp, men også en mulighet fylt med umiddelbart press og høye krav.

Han ville ikke komme til en stabil klubb, men til en enhet i full overgang, med et nytt eierskap som m'{o}tte prioritere og sette orden i sakene. Den potensielle ankomsten av Five Eleven Capital, med Sergio Ramos som ansiktet utad, har akselerert alle spekulasjonene rundt trenerbenken. Kjøpet m'{o}tte fortsatt gjennom formelle steg og kontroller, men trekket påvirker allerede Sevillas sportslige fremtid. I Nervion ønsker ingen å trå feil.

Å velge en trener vil være den første store intensjonserklæringen for det nye prosjektet. Jos'{e} Juan Romero representerer et modent valg – mindre omtalt enn andre navn, men sterkt identifisert med daglig arbeid og konkurranseambisjoner. Hans kandidatur har også en følelsesmessig komponent, p',a grunn av hans opphav fra Sevilla og en karriere bygget langt fra rampelyset.

Men budskapet blir tydelig: Dersom Sergio Ramos ender opp med å lede Sevilla FC, kan Jos'{e} Juan Romero bli den utvalgte til å innlede en ny æra i La Liga





