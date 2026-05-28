Eikeri har flere ganger spilt godt i Grand Slam -turneringen i Paris . I 2022 tapte hun og belgiske Joran Vliegen finalen i mixed double . I 2024 ble det semifinaleexit sammen med argentinske Maximo Gonzalez, mens Eikeri og japanske Eri Hozumi tapte semifinalen i double i fjor.

I årets utgave er hun klar for annen runde både i kvinnedouble og mixed double. Sistnevnte turnering startet opp torsdag, og der hadde Eikeri og østerrikske Miedler motstand av den franske duoen Tiantsoa Rakotamanga Rajaonah og Arthur Reymond. Eikeri og Miedler tok første sett med 7-5 etter to servebrudd. I annet sett fikk den norsk-østerrikske duoen en kjempestart med et brudd i første servegame.

Grepet ga de aldri fra seg og vant settet 6-3. I annen runde venter Anna Danilina (Kasakhstan) og James Tracy (USA). Den duoen er 7. -seedet i Paris og dermed tøffe motstandere.

Onsdag tok Eikeri seg til 2. runde i French Opens doubleturnering. Sammen med amerikaneren Quinn Gleason slo hun Jekaterina Aleksandrova og Chan Hao-ching i strake sett (6-2, 6-4)





