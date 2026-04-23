Einar Hedegart satser videre på skiskyting etter avklaringer

Einar Hedegart har valgt å fortsette sin karriere innen skiskyting etter å ha fått på plass et opplegg han er fornøyd med, til tross for en tidligere vurdering av langrenn.

Einar Hedegart har valgt å fortsette sin karriere innen skiskyting etter nøye vurdering av tilgjengelige muligheter. Til tross for en innledende skuffelse over tilbudet fra rekruttlandslaget, har han bestemt seg for å satse videre på skiskyting.

Denne oppsummeringen er generert ved hjelp av kunstig intelligens (KI) fra OpenAI og kvalitetssikret av TV 2s journalister. Hedegart forklarer at etter grundigere overveielser og avklaringer rundt satsingsplanen, føltes skiskyting som det riktige valget. Han uttrykker at han nå har mottatt et tilbud som gir ham de nødvendige ressursene for videre utvikling. Tidligere denne uken annonserte Hedegart en midlertidig overgang til langrenn, initiert av Ole Einar Bjørndalen i et forsøk på å sikre en bedre avtale med Skiskytterforbundet.

Han beskriver situasjonen som en slags 'breakup' på tirsdag, men innså raskt at det handlet mer om å finne de rette forutsetningene for sin egen del, snarere enn å gi opp skiskytingen helt. Avgjørende for hans beslutning var å få på plass et solid trenerteam, spesielt med Anders Øverby, og et skiopplegg på elitenivå. Sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Lars Mæland, understreker at dette er en situasjon uten tapere, og at Hedegart har tatt et vanskelig, men modig valg.

Han er glad for at Hedegart fortsetter å satse på skiskyting og mener at den helheten de har oppnådd er svært positiv. 24-åringen hadde tidligere stilt et ultimatum til Norges Skiskytterforbund: en plass på elitelandslaget var en forutsetning for å returnere til skiskyting. Da han mottok et tilbud om plass på rekruttlandslaget, takket han nei og signaliserte interesse for en plass på langrennslandslaget.

Siden den gang har Hedegart brukt tid på å diskutere saken med både seg selv og forbundet, noe som har ført til viktige avklaringer. Blant disse er et skiopplegg på elitenivå og muligheten til å samarbeide tett med elitetrener Anders Øverby, selv om han fortsatt vil være en del av rekruttlaget i henhold til det opprinnelige tilbudet. Ole Einar Bjørndalen uttrykker sin glede over Hedegarts beslutning og fremhever viktigheten av å følge sin egen magefølelse.

Han er overbevist om at Hedegart vil lykkes på lang sikt, og stiller spørsmål ved hvor raskt han vil oppnå resultater på kort sikt. Lars Mæland bekrefter at Hedegart er en verdifull utøver og at forbundet har vært tydelige på hva de kan tilby. Generalsekretær Emilie Nordskar understreker at prosessen med Hedegart har vært ryddig og basert på dialog, til tross for stor offentlig interesse.

Hun forsikrer om at forbundet ikke har gjort endringer de ikke er komfortable med, men har funnet løsninger som er gode for både Hedegart og laget som helhet. Hedegart innrømmer at han opplevde en følelse av knust drøm, men at han nå føler motivasjon og trygghet i det nye opplegget og ser frem til å komme i gang igjen





