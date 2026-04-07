Eirik Granaas' innhopp sikret Fredrikstad-seier mot Aalesund

16 år gamle Eirik Granaas ble matchvinner for Fredrikstad i en dramatisk kamp mot Aalesund. Granaas kom inn seks minutter før slutt og scoret vinnermålet fire minutter senere, og snudde kampen til Fredrikstads fordel. Aalesund hadde ledet to ganger, men klarte ikke å holde ledelsen. Kjetil Rekdal og Henrik Melland uttrykte stor skuffelse etter tapet.

Seks minutter før kampslutt ble 16 år gamle Eirik Granaas byttet inn for Fredrikstad . Fire minutter senere sørget det unge stjerneskuddet for Fredrikstad -seier, og snudde dermed kampen på hodet. Aalesund hadde ledet to ganger i løpet av kampen, takket være scoringer fra Henrik Melland (21) og Kristian Lonebu (20), som begge er viktige spillere for laget.

Kjetil Rekdal, AaFKs trener, hadde klart å beholde begge spillerne gjennom overgangsvinduet, og tirsdagens kamp var et bevis på deres betydning. Duoen var svært nær å sikre AaFKs første seier for sesongen. Men det skulle vise seg at en annen ung stjerne skulle stjele overskriftene. Rett før slutt dukket 16 år gamle Eirik Granaas opp foran målet og stanget ballen i mål, og sørget for 3-2 scoringen. Dette skjedde bare fire minutter etter at han ble byttet inn. Granaas selv uttrykte sin glede etter kampen: Jeg tenkte egentlig ikke så mye, jeg tenkte bare på å få den på mål. Så gikk den inn ... Så det var jævlig deilig, fortalte han. Etter kampen fikk Granaas megafonen fra de tilreisende FFK-supporterne og ledet feiringen. Granaas hadde for noen uker siden rekorden som tidenes yngste debutant i Eliteserien, men den rekorden er nå overtatt av Vålerengas Gabriel Rajkovic denne sesongen. Kjetil Rekdal var naturligvis svært skuffet over å stå igjen uten poeng etter kampen. Han kommenterte: Hva er den største skuffelsen? Det er at vi står her uten poeng. Det er tredje ligakampen vi leder og vi står med ett poeng. Så det er tydelig at vi ikke tåler å lede da. På spørsmål om hva han må jobbe med spillerne på, svarte Rekdal: Det er masse. Spille smartere, være mer robuste og gjøre de riktige tingene oftere. AaFK-kaptein Henrik Melland delte Rekdals skuffelse. Han uttrykte sin følelse med ordene: Nei ... Det er tungt. Det er veldig tungt





