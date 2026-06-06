Eirik Horneland er ifølge svenske medier kun få detaljer unna en avtale som gjør ham til ny hovedtrener i Malmö FF. Partene jobber angivelig på spreng for å lande en enighet, og klubben håper presentere treneren før spillerne samles igjen. Horneland er en etterspurt trener i Skandinavia, og ryktene har også knyttet ham til mulige comeback i Brann og Rosenborg. NRK, der han jobber som ekspert, har ikke tatt stilling til en eventuell ny trenerjobb enda.

Eirik Horneland (51) er ifølge svenske medier kun få detaljer unna en avtale som gjør ham til ny hovedtrener i Malmö FF. Flere kilder har bekreftet for Expressen.at at partene jobber intensivt for å sikre en enighet, selv om ingenting foreløpig er endelig Fastslått.

MFF håper å kunne presentere sin nye trener før spillerne møter til trening igjen sent i måneden. De viktigste faktorene som gjør Malmø til en attraktiv mulighet for Horneland angives å være klubbenens status som en etablert storklubb med et solid rykte i europeisk fotball, samt det specifikke prosjektet som skal ha blitt presentert av sportsdirektør Philip Berglund og fotballdirektør Daniel Andersson.

Ryktene om Hornelands neste stil har også knyttet ham til mulige comebackscenarier i Norge, inkludert en eventuell tilbakevending til Brann og tidligere nevnte spor til Rosenborg. I svensk presse ble han raskt listet som en toppkandidat for trenerstolen i Malmö, spesielt etter klubben fant seg i en lederposisjon uten en fast løsning på trenerposten. Ifølge Expressen på lørdag er avtalen mellom Horneland og Malmö FF langt på vei, og en offentliggjøringen forventes i løpet av få dager.

Horneland, som for tiden besøkt en ekspertrolle for NRK under VM-finalen, har ikke kommentert situasjonen offentlig. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK forteller TV 2 at en eventuell ny trenerjobb ikke har vært et tema i det norske statsrådet enda. Langfeldt uttaler: Vi har ikke tatt høyde for slike situasjoner. Jeg ser ham blir ryktet støtt og stadig, men vi tar stilling til en slik situasjon når det eventuelt skulle komme.

Det er uklart om Hornelands nåværende avtale med NRK inneholder klausuler eller andre betingelser som ville ha blitt aktivert ved en eventuell avgang. Som en av Skandinavias mest ancjente trenere har Horneland et sterkt rykte som både taktiker og leder. Hans tidligere erfaring inkluderer suksess i Eliteserien med Brann og Rosenborg, og han har vært etterspurt av klubber i utlandet tidligere. NRK understreker at de ikke vil ta stilling til hypotetiske scenarioer før det eventuelt blir et faktum.

Mens avtalen med Malmö FF ser ut til å være i terminalsfasen, vil en eventuell offentliggjørelse sette Horneland i en ny og spennende kapittel i sin trenerkarriere, om han velger å forlate den norske mediescenen for en gulltrone i Sverige





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