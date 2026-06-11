Eks-kommunedirektør anklager ordføreren i Frosta etter omfattende overgrepssak

Endre Skjervø bryter tausheten om overgrepene begått av tidligere kommunelege Arne Bye og hevder at ordføreren ønsket saken død og begravet.

Den lille bygda Frosta i Trøndelag har i lengre tid vært rystet av en av de mest alvorlige overgrepssaken i nyere norsk historie. Sentralt i saken står den tidligere kommunelegen Arne Bye , som i 2025 ble dømt til 16 års fengsel etter å ha begått 70 voldtekter og misbrukt sin stilling i 82 ulike tilfeller for å oppnå seksuell omgang.

De grufulle handlingene fant sted mens pasientene, som ofte var kvinnelige innbyggere i bygda, var til gynekologtime hos ham. Dette var et ekstremt tillitsbrudd, da pasientene befant seg i en sårbar situasjon og stolte på sin fastlege. Det som gjør saken enda mer belastende for lokalsamfunnet, er at det nå kommer frem påstander om at varsler ble ignorert over lang tid, og at systemet sviktet kvinnene gjentatte ganger.

Nå har den tidligere kommunedirektøren Endre Skjervø valgt å bryte tausheten om hendelsesforløpet i en ny podkastserie med tittelen 'Frosta-legen. En varslet katastrofe'. I denne sammenhengen går Skjervø hardt ut mot sin tidligere kollega, ordfører Frode Revhaug fra Høyre. Skjervø hevder at ordføreren ønsket at hele saken skulle bli død og begravet, og at det var en utbredt mangel på vilje til å ta tak i problemene selv om man hadde muligheten til å stoppe overgrepene tidligere.

Ifølge den tidligere kommunedirektøren var situasjonen en katastrofe som kunne vært unngått dersom de ansvarlige hadde handlet på informasjonen som forelå. Han peker på at kommunen hadde kunnskap om tidligere varsler fra så langt tilbake som 2006 og 2017, men at denne informasjonen ble arkivert og lagt bort uten at det ble iverksatt nødvendige tiltak. Ordfører Frode Revhaug har på sin side avvist anklagene om at han forsøkte å skjule saken eller ignorere varslene.

I korrespondanse med media har han understreket at hovedfokuset hele tiden har vært rettet mot de berørte personene og hvordan kommunen best kunne håndtere denne ekstraordinære og dypt alvorlige situasjonen. Revhaug mener at det grunnleggende ansvaret for de kriminelle handlingene ligger hos Arne Bye selv, og ikke hos administrasjonen eller den politiske ledelsen.

Han erkjenner at ulike personer i saken kan ha ulike opplevelser og vurderinger av perioden, men han nekter for at det bevisst ble forsøkt å stoppe opplysningene om overgrepene fra å komme ut. Konflikten mellom kommunedirektøren og ordføreren ble til slutt så stor at Endre Skjervø valgte å si opp stillingen sin rett før rettssaken mot Bye startet i november 2024.

Det rapporteres at oppsigelsen var et resultat av dype uenigheter om hvordan saken skulle kommuniseres ut til offentligheten og hvordan den interne håndteringen av varslingssakene skulle foregå. Skjervø beskriver en kultur der man heller ønsket å unngå støy enn å konfrontere sannheten, noe som i hans øyne førte til at flere kvinner ble utsatt for overgrep over en lengre periode.

Han etterlyser nå en fullstendig offentlig gransking av saken for å få klarhet i hvilke vurderinger som faktisk ble gjort i kommunen, og for å sikre at slike svikt i systemet ikke kan skje igjen. Dommen mot Arne Bye er omfattende, men etterforskningen stopper ikke der. Politiet etterforsker nå ytterligere rundt 100 forhold knyttet til hans tid som lege, noe som tyder på at omfanget av overgrepene kan være langt større enn det som foreløpig er rettslig fastslått.

For innbyggerne i Frosta er dette et traume som vil ta lang tid å bearbeide, spesielt med tanke på at gjerningspersonen hadde en nøkkelrolle i det lokale helsevesenet. Podkasten, som er et samarbeid mellom Gyldendal og Fabel, søker å gi en stemme til de utsatte og kaste lys over maktmisbruket som fikk utfolde seg i det skjulte i flere tiår.

Gjennom seks episoder blir det belyst hvordan en mann i en maktposisjon kunne utnytte tilliten til sine pasienter, og hvordan det lokale politiske og administrative apparatet reagerte på varslene





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Frosta Arne Bye Endre Skjervø Frode Revhaug Overgrepssak

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