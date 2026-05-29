BI annullerer markedsføringseksamen etter at to grupper studenter fikk identiske oppgaver. Omtrent 700 studenter i Bergen og Trondheim berøres og må tilbytte eksamensdato. Studentene er frustrerte og føler seg ofret for skolens feil.

En eksamen i Markedsføring sledelse og strategi ved Handelshøyskolen BI i Bergen og Trondheim ble denne uken annullert etter en alvorlig feil. Rundt 700 studenter er rammet.

Feilen oppstod da to separate puljer med studenter, som tok eksamen til forskjellige tidspunkt samme dag, ble tildelt helt de samme oppgavene. Selv om oppgavene var presentert i en annen rekkefølge, var innholdet identisk. Dette innebærer at studentene i den første puljen kunne ha delt informasjon om oppgavene med senere grupper, noe som svekker eksamenens integritet.

Eksamenen ble derfor annullert av høyere institusjonstilnærming, og de berørte studentene får tilbud om å ta eksamen på nytt enten 12. juni eller 19. august. Studentene er svært frustrerte over situasjonen. De mener det er urettferdig at de må betale konsekvensene av skolens administrative svikt. Flere har uttrykt at de er skuffet over en institusjon som regnes som ett av Norges beste handelsutdanningssteder.

De har brukt mange timer på forberedelser, og nå må de omplanlegge sommerferie, jobbstart og reiser. De føler seg lurt av systemet som ikke klarte å sikre to forskjellige eksamenssett, noe som framstår som en grunnleggende(expected) administrative operasjon. BI har bekreftet at feilen skyldes en menneskelig feil under gjennomføringen, der eksamensinstrukser og rutiner ikke ble fulgt. Kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite uttrykker en sterk beklagelse og fastslår at skolen tar ansvar for å rydde opp i situasjonen.

Avgjørelsen om annullering ble tatt for å ivareta rettferdighet og Likebehandling for alle kandidater. Selv om studentene skjønner problemet med identiske eksamensoppgaver, er mange uenige i at ny eksamen er den eneste løsningen. De hadde håpet på en mer fleksibel tilnærming, som kanskje kunne inkludert tilpasset vurdering basert på circumstancee. Denne hendelsen har satt søkelys på de praktiske utfordringer med eksamensadministrasjon i en stor, flersteders undervisningsinstitusjon, og understreker viktigheten av robust kontroll og klar kommunikasjon i vurderingsprosesser





