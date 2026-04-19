Ekspert advarer: Taiwan-konflikten kan utløse ny storkrig

Professor Odd Arne Westad advarer om at spenningene rundt Taiwan, og Kinas krav på øyenasjonen, kan bli gnisten som utløser en ny storkrig med involvering av stormakter som USA. Han peker på økt nasjonalisme, manglende forståelse mellom stormakter og potensialet for eskalerende handlinger som blokader som mulige utløsende faktorer.

Selv om det kontinuerlig pågår kriger i Ukraina og Midtøsten, er det et annet geografisk område som inneholder alle ingrediensene for å kunne bli den neste storkrigen. Professor ved Yale University, Odd Arne Westad, uttaler til Nettavisen at selv om han håper det kan unngås, representerer dette et av de farligste scenarioene han kan forestille seg.

Den anerkjente norske historikeren peker spesifikt på de økende spenningene rundt øynasjonen Taiwan, som Kina hevder suverenitet over. Mange eksperter og analytikere har lenge spådd at verdens nest mest folkerike land vil ty til militære midler mot Taiwan. Westad mener Øst-Asia har potensial til å bli arenaen for den neste storkonflikten, hvor flere stormakter kan bli involvert.

Han advarer om at en kinesisk beslutning om å bruke makt mot Taiwan svært lett kan dra inn andre stater, først og fremst USA, men også andre nasjoner i regionen, noe som kan eskalere til en langt større krig enn først antatt. Westad tror imidlertid ikke at en eventuell konflikt vil starte med et direkte militært angrep eller en invasjon initiert av myndighetene i Beijing.

Han foreslår at en blokade eller embargo kan være et mer sannsynlig utgangspunkt. Dette kan imidlertid lett føre til en total katastrofe, da han er overbevist om at ledelsen i Taiwan i en slik situasjon vil føle seg tvunget til å svare militært. Taiwan kan ikke bare passivt akseptere å bli økonomisk strupet og overtatt av Folkerepublikken Kina. Dette er et scenario som bekymrer ham sterkt.

Westad argumenterer i sin siste bok for at overgangen til en uforutsigbar multipolar verden, preget av lammende frykt og aggressiv nasjonalisme hos stormaktene, er en hovedårsak til den økte faren for krig. I slike spente situasjoner bidrar moderne våpen og manglende krigserfaring hos ledere til at de lettere tyr til raske militære løsninger fremfor diplomati.

Han forklarer at slike faktorer ikke nødvendigvis fører til krig av seg selv, men de kan skape et grunnlag som gjør en global krise mye vanskeligere å håndtere dersom den skulle oppstå. Westad trekker paralleller til perioden før første verdenskrig, som ble utløst av hendelsene i Sarajevo, men hadde dype, komplekse strukturelle årsaker bak seg.

Han påpeker at så lenge stormaktsforholdene er noenlunde stabile, har mange en tendens til å tro at de kan håndtere separate kriser individuelt, isolert fra resten av verden. Dette kan være en farlig illusjon, akkurat som det var tidlig på 1900-tallet, understreker historikeren.

For å forhindre en ny storkrig eller verdenskrig, mener Westad at det første skrittet er å arbeide for våpenhviler som kan redusere eksisterende konflikter. Hans største frykt er at disse konfliktene skal smelte sammen i en gitt situasjon og utløse en verdenskrig av store dimensjoner.

Hans andre forslag er at stormaktene må anstrenge seg for å få en bedre forståelse av hverandres strategiske målsettinger. Til tross for at verdensledere snakker sammen, indikerer mye at de ikke nødvendigvis forstår hverandre. Han frykter at i situasjoner der avgjørelser må tas raskt og tiden er knapp, kan manglende strategisk forståelse føre til store feilgrep.

Slike feilgrep kan, dessverre, resultere i krig. Dette er blant hans mest presserende bekymringer i den nåværende globale situasjonen.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taiwan Kina USA Storkrig Geopolitikk

United States Latest News, United States Headlines

