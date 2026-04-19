Ekspertadvarer: Orbáns fall gir ikke nødvendigvis seier for liberalt demokrati

Selv om Péter Magyar har feid Viktor Orbán av banen i et historisk valgvalg, advarer eksperter mot å tolke dette som en entydig seier for liberalt europeisk demokrati. Magyar står overfor en komplisert utfordring med motstridende forventninger fra en bred koalisjon av velgere.

Eksperter advarer mot en overoptimistisk tolkning av Péter Magyar s valgseier i Ungarn . Til tross for at utfordreren klarte å slå den lenge sittende Viktor Orbán og hans parti Fidesz med et overveldende flertall, er det langt fra sikkert at dette representerer en full seier for det liberale europeiske demokratiet. Magyars parti Tisza har sikret seg over to tredjedels flertall i nasjonalforsamlingen, etter 16 år med Orbáns dominans.

Valget ble avholdt under forhold med skjev mediatilgang, der Orbáns mediekonglomerat kontrollerte store deler av nyhetsbildet. Velgere som Laszlo Budavari, som tidligere stemte trofast på Fidesz, uttrykte et ønske om endring og frykt for at døtrene ville forlate landet dersom Orbán fortsatte. Magyar har lovet å normalisere forholdet til EU og NATO, og distansere seg fra Orbáns illiberale demokratimodell. Jubelen har rungt i Vesten, men seniorforsker Jørn Holm-Hansen fra NIBR ved OsloMet, som forsker på østeuropeisk politikk, maner til forsiktighet. Holm-Hansen påpeker at mange ungarere, inkludert de som har fulgt Magyar, oppfatter hans lederstil som nødvendig for å vinne valg, selv om den ikke umiddelbart virker tiltrekkende. Han forklarer Magyars seier med to hovedfaktorer: en massiv avvisning av Orbán og utraderingen av tidligere opposisjonspartier. Med kun tre partier representert i parlamentet, inkludert Magyars Tisza, Orbáns Fidesz, og det ultranasjonalistiske Mi Hazánk, er landskapet drastisk endret. Mange nasjonalkonservative velgere, som tradisjonelt har støttet Orbán, stemte på Magyar av frykt for korrupsjon og kameraderi, samtidig som de beholder en grunnleggende skepsis til eliten. Dette gjør Magyars posisjon utfordrende, da han i realiteten spiller på en form for populisme ved å love systemendring gjennom nye ansikter. Den politiske dynamikken i Ungarn etter valget presenterer en kompleks situasjon som krever en nyansert forståelse, snarere enn en triumferende feiring av liberalt demokrati. Péter Magyars overraskende og massive valgseier over Viktor Orbán har utvilsomt skapt ringvirkninger i europeisk politikk, men eksperter advarer mot å tolke resultatet som en entydig seier for de liberale verdiene Vesten ofte assosierer med demokrati. Jørn Holm-Hansen, seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet, understreker at Magyars suksess hviler på en bred, men også splittet koalisjon av velgere. På den ene siden har progressive velgere i byene, som var svært synlige i mediebildet under valgkampen, sett på Magyar som en representant for en ny retning, en tydelig kontrast til Orbáns regime. Deres jubelrop om Europa og avvisning av Russland i Budapest signaliserer et ønske om en mer vestlig orientert og liberal fremtid. På den andre siden har et betydelig antall nasjonalkonservative velgere, som tidligere støttet Orbán, vendt seg mot Magyar. Disse velgerne er ikke nødvendigvis ideologisk avvisende til Orbáns politikk, men har blitt lei av korrupsjonen og det de oppfatter som kameraderi under Fidesz-regimet. De ser på Magyar som en mulighet til å rense ut eliten, noe som tyder på en mer pragmatisk og mindre ideologisk motivert overgang. Dette skaper en genuin utfordring for Magyar, som nå befinner seg i en politisk spagat. Han må forsøke å innfri diametralt motsatte forventninger fra to velgergrupper som har lite til felles, bortsett fra et ønske om å se Orbán fjernet fra makten. Hans lederstil, som beskrives som ikke umiddelbart karismatisk, men heller nødvendig for å vinne valg, kompliserer bildet ytterligere. Denne dualiteten i velgergrunnlaget til Magyar understreker at valgresultatet i Ungarn ikke kan reduseres til en enkel historie om frigjøring fra autokrati. Mens vestlige ledere, som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, har omtalt nederlaget som et «knusende nederlag for høyrepopulismen», og mange liberalt orienterte statsledere har gratulert Magyar, er situasjonen mer kompleks. Valgkampen var preget av Orbáns anti-ukrainske retorikk, men dette var ikke nok til å overbevise velgerne om at Magyar og hans støttespillere var en større trussel enn det eksisterende regimet. Den nye statsministeren står overfor oppgaven med å navigere et politisk landskap der velgerne har svært ulike motiver for å ha stemt på ham. De progressive vil ha en liberal reform, mens de tidligere Fidesz-velgerne ønsker en tilbakevending til en mer tradisjonell, men renere, styreform. Denne balansegangen vil være avgjørende for Magyars fremtidige politikk og for Ungarns forhold til resten av Europa. Den kanskje mest talende observasjonen kommer fra Holm-Hansen, som peker på at det sitter dypt i nasjonalkonservative velgere å være skeptiske til eliten, en skepsis som kan føre til en «allergi mot snusk på topplan». Magyar utnytter denne skepsisen, men hans suksess vil avhenge av om han klarer å bygge en stabil koalisjon av interesser og verdier, eller om han til slutt blir fanget av de motstridende kravene fra sine støttespillere. Utfordringen ligger i å omsette valgseieren til et robust og samlende styre, noe som krever mer enn bare å fjerne den tidligere lederen





