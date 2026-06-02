Eksperter advarer: Trumps helse bekymrer

Donald Trump gjennomgikk nylig et legebesøk, men detaljene er hemmeligholdt. Flere medisinske eksperter uttrykker alvorlig bekymring for presidentens mentale og fysiske helse, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare.

Donald Trump har nylig gjennomgått et legebesøk ved Walter Reed Medical Center, men detaljer om testene og resultatene er ikke offentliggjort. Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Trumps mentale helse, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare.

Eksperter som John Gartner og Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse. Alt ser perfekt ut, sa Trump (79) på Truth Social like etter at han tirsdag kom ut fra et tre timer langt legebesøk på militærsykehuset Walter Reed Medical Center litt utenfor Washington D.C. Dette var hans fjerde offentlig kjente legebesøk der siden han kom tilbake til Det hvite hus igjen i fjor.

En rekke medisinske eksperter reagerer imidlertid på at Trump ikke er mer åpen om hva slags tester som ble utført og resultatene av disse. Flere mener også han offentlig viser flere svært bekymringsfulle symptomer. To framstående, amerikanske eksperter Dagbladet har snakket med, går så langt som å hevde at Trump utgjør en eksistensiell fare. John Gartner, som tidligere jobbet som professor ved eliteuniversitetet Johns Hopkins University, har advart sterkt mot Trump som president helt siden 2015.

Bandy X. Lee har undervist ved universitetene Yale og Harvard, og i 2017 redigerte hun boka 'The Dangerous Case of Donald Trump', som inneholdt en rekke essay om Trumps angivelige mentale ustabilitet. Trump er den eldste som noensinne er blitt valgt til president i USA, og 14. juni fyller han 80 år. Forgjengeren, Joe Biden, var 82 år gammel da han trakk seg fra valgkampen i 2024.

En meningsmåling i april viser at mindre enn halvparten av de spurte mener Trump er mentalt skarp nok og i fysisk god nok form til å fungere effektivt som president. Jeffrey Kuhlman, som var lege i Det hvite hus under presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton, sier til Washington Post at bekymringen for presidentens fysiske helse trolig er større enn noen gang, og at høy alder er bekymring nummer én.

Trump er en ivrig golfer, men skryter samtidig av at har en diett bestående av mye fastfood og lettbrus og trener lite. Psykolog John Gartner sier til Dagbladet at Trump skryter av å få toppkarakter på tre kognitive tester, men at dette ikke er en IQ-test, men en test som sjekker for demens. Gartner mener testene heller må forstås som at legene er så bekymret over Trumps oppførsel at de mener det er nødvendig å teste for demens.

Videoer og bilder fra offentlige arrangementer viser hvordan presidenten tilsynelatende stadig sovner midt under møter i Det hvite hus, at beina hans er svært hovne, og at høyrehånda hans er dekket av sminke tilsynelatende for å dekke over blåmerker. Det hvite hus hevder at blåmerkene på hånda skyldes at han håndhilser mye samtidig som han tar aspirin. I fjor sommer gikk de også ut med at han er diagnostisert med svikt i blodårene, som forklaring på de hovne beina.

Oppsiktsvekkende oppførsel og uttalelser har også ført til en stor debatt om presidentens mentale tilstand. Lee sier til Dagbladet at dette er alarmerende medisinske tegn, og at flere besøk til Walter Reed involverer alvorlige tester som MRI, som ikke kan utføres i Det hvite hus. Det er tegn på at noe svært alvorlig foregår.

Hun mener militærsykehuset Walter Reed dekket over hvor alvorlig Trumps egen tilstand var da han ble smittet med covid i 2020, og at legene i Det hvite hus har en lang tradisjon for å skjule presidenters helseproblemer. Over 200 psykiatere, inkludert Lee og Gartner, har signert et brev som ble lagt fram i en høring i Kongressen. Her advarer de om at Trump er uegnet som president og umiddelbart bør bli avsatt av medisinske årsaker.

Våre advarsler har bare blitt bekreftet igjen og igjen, og de psykiatriske tegnene er bare blitt verre på grunn av mangel på behandling, forklarer Lee. Gartner forklarer at demens måles på fire områder: språk, hukommelse, oppførsel og psykomotorisk bevegelse. Språket til Trump er dramatisk redusert. Han pleide å snakke som en elev på 12. klassetrinn, nå snakker han som en fjerdeklassing.

Nå har han problemer med å fullføre setninger og ord, og han snakker med alle slags innfall og assosiasjoner som ikke gir noen mening. Dessuten er språket hans fullt av gjentakelser. Han mener dessuten at Trump alltid har fortalt mange løgner, men at løgnene nå er blitt mer bisarre og ikke hjelper ham politisk. Dette mener Gartner er knyttet til at Trump har problemer med hukommelsen





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Helse Demens Eksperter Walter Reed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump utgjør en eksistensiell fare, mener eksperterFlere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Donald Trumps mentale helse, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare. Eksperter som John Gartner og Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Read more »

Trumps helse bekymrer eksperter: Utgjør en eksistensiell fare?Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Donald Trumps mentale og fysiske helse etter nylige legebesøk, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare.

Read more »

Eksperter bekymret for Trumps mentale helse etter legebesøkPsykologer og leger uttrykker alvorlig bekymring for Donald Trumps mentale tilstand etter et nylig legebesøk. De påpeker tegn som kan indikere demens og personlighetsforstyrrelser, og sier han utgjør en eksistensiell fare.

Read more »

Eksperter slår alarm om Trumps mentale helseFlere fremtredende medisinske eksperter uttrykker dyp bekymring for USAs president Donald Trumps mentale og fysiske helse etter et nylig legebesøk. De advarer om at oppførselen hans kan indikere demens og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Read more »