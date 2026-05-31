Eksperter advarer: Trumps helse kan true nasjonens sikkerhet etter skjult legebesøk

Donald Trump har gjennomgått et omfattende legebesøk ved Walter Reed, men resultatene er holdt hemmelige. Psykologer og psykiatere uttrykker bekymring for demens og antisosial personlighetsforstyrrelse, og noen krever hans avsettelse på medisinske grunner.

Donald Trump var nylig på et tre timer langt legebesøk ved militærsykehuset Walter Reed utenfor Washington D.C. , men de medisinske detaljene er holdt skjult for offentligheten.

Etter å ha forlatt institusjonen, hevdet den 79 år gamle presidenten på sin egen plattform at alt var i orden, samtidig som flere ledende psykologer og medisinske eksperter uttrykker dyp bekymring for hans mentale og fysiske tilstand. Eksperter som psykolog John Gartner og psykiater Bandy X. Lee advarer om at Trumps atferd kan peke på både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse, og noen har gått så langt som å beskrive ham som en eksistensiell fare for nasjonen.

Gartner påpeker at de tre kognitive testene som ble utført, ikke er tradisjonelle IQ‑tester, men snarere screening for demens, og han mener resultatene indikerer at legene er så bekymret at de har sett behov for omfattende undersøkelser som MR‑skanninger, noe som ikke er mulig å gjennomføre i Det hvite hus. I tillegg til de kognitive testene har observasjoner fra både journalister og helsepersonell avdekket flere fysiske symptomer som vekker alarm.

Trump har flere ganger blitt sett sovne i offentlige møter, og hans ben har vist betydelige hevelser som legene har forklart med en diagnostisert svikt i blodårene. En blåmerke på hans høyrehånd har blitt fremstilt som et resultat av hyppig håndhilsing mens han tar aspirin, men kritiserte observatører stiller spørsmål ved denne forklaringen.

Kritikere påpeker også at hans diett består av store mengder hurtigmat og brus, og at hans fysiske aktivitet er begrenset, til tross for at han selv har markert seg som en ivrig golfer. Debatten om Trumps egnethet som leder har også nådd Kongressen, hvor en gruppe fagpersoner har sendt inn et brev som krever umiddelbar avsettelse på grunn av hans helsemessige tilstand.

Lee fremhever at den skjulte informasjonen om Trumps covid‑19‑infeksjon i 2020 og den generelle mangelen på åpenhet fra Det hvite hus, speiler en lang tradisjon med å skjule presidenters helseproblemer. Gartner forklarer at demens måles på fire områder - språk, hukommelse, oppførsel og psykomotorisk funksjon - og argumenterer for at Trumps språk har forfalt fra et nivå som kan sammenlignes med en videregående elev til et nivå som minner om en fjerdeklassing.

Han slutter med å påpeke at Trumps økende konsistens av løgner, nå mer bisarre enn før, kan være et symptom på forverret minne- og språkforståelse. Den pågående helsedebatten kaster fortsatt lange skygger over Trumps presidentskap og reiser spørsmål om hans evne til å lede landet effektivt i en tid preget av både internasjonale og innenrikske utfordringer





