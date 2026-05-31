Eksperter advarer: Trumps helseproblemer skjules

Donald Trumps nylige legebesøk ved Walter Reed vekker bekymring. Medisinske eksperter advarer om alvorlige mentale og fysiske helseproblemer, inkludert demens, og kritiserer mangelen på åpenhet.

Donald Trump gjennomgikk nylig et omfattende legebesøk ved Walter Reed Medical Center, men detaljene om testene og resultatene forblir hemmeligstemplede. Dette er fjerde gang siden returen til Det hvite hus at den tidligere presidenten har oppsøkt det militære sykehuset.

Selv beskrev Trump besøket som perfekt på sin plattform Truth Social, men flere medisinske eksperter stiller seg kritiske til mangelen på åpenhet. De peker på en rekke bekymringsfulle symptomer som kan indikere både demens og andre alvorlige helseproblemer. Psykolog John Gartner, tidligere professor ved Johns Hopkins University, advarer sterkt mot Trumps mentale tilstand. Han hevder at Trumps språkferdigheter har blitt dramatisk redusert.

Tidligere snakket Trump som en elev på 12. klassetrinn, men nå minner språket mer om en fjerdeklassing. Han har problemer med å fullføre setninger, ord og uttrykker seg med tilfeldige assosiasjoner som mangler mening. Gjentakelser preger talen, og løgnene har blitt mer bisarre og lite politisk hensiktsmessige. Dette, ifølge Gartner, er tegn på hukommelsessvikt og demens.

Bandy X. Lee, psykiater og tidligere professor ved Yale, har også uttrykt dyp bekymring. Hun redigerte boken The Dangerous Case of Donald Trump i 2017 og mener at Trumps oppførsel i økende grad viser tegn på antisosial personlighetsforstyrrelse. Hun påpeker at flere besøk til Walter Reed indikerer alvorlige tester som MR, som ikke kan utføres i Det hvite hus. Lee advarer om at militærsykehuset tidligere har skjult alvorligheten av Trumps helse, som under covid-19 i 2020.

Hun mener at legene i Det hvite hus har en lang tradisjon for å skjule presidenters helseproblemer, og at dette er en eksistensiell fare for landet. Flere offentlige hendelser har forsterket bekymringene. Videoer viser Trump som sovner under møter, hovne bein og blåmerker på høyre hånd dekket av sminke. Det hvite hus forklarer blåmerkene med hyppig håndhilsing og aspirinbruk, mens hovne bein skyldes blodåresvikt.

En meningsmåling fra april viser at mindre enn halvparten av amerikanerne mener Trump er mentalt og fysisk skarp nok til å være president. Jeffrey Kuhlman, tidligere lege i Det hvite hus under Obama, Bush og Clinton, sier at bekymringen for Trumps fysiske helse er større enn noensinne, og at alder er hovedbekymringen. Trump, som fyller 80 år i juni, er den eldste som noen gang er valgt til president.

Han spiser mye hurtigmat og lettbrus, trener lite, men er en ivrig golfspiller. Ekspertene krever større åpenhet og mener at Trumps oppførsel utgjør en trussel. Gartner understreker at demens måles på fire områder: språk, hukommelse, oppførsel og psykomotorisk bevegelse. Alle disse områdene viser forverring hos Trump.

Lee advarer om at mangelen på behandling bare gjør de psykiatriske tegnene verre. De appellerer til Kongressen om å vurdere Trumps egnethet som president, men så langt har advarslene blitt ignorert. Situasjonen er alarmerende, og verden følger med på utviklingen





