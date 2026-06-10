Eksperter kritiserer Slottets taushet om Mette-Marits helse

Slottet har valgt total stillhet om kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand inntil en eventuell lungetransplantasjon. Flere kommunikasjonseksperter reagerer på strategien, mens andre støtter Slottets ønske om ro rundt prosessen.

Kronprinsesse Mette-Marit s helsesituasjon har ført til en omfattende debatt om Slottets kommunikasjonsstrategi. Etter at det ble kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon, har Slottet valgt en linje med total taushet fram til operasjonen er gjennomført.

Dette innebærer at offentligheten ikke vil få noen oppdateringer om hennes tilstand i en periode som kan vare fra uker til over et år. Flere kommunikasjonseksperter reagerer nå på det de mener er en unødvendig dramatisk og risikofylt strategi. Professor emerita Peggy Simcic Brønn ved BI stiller seg undrende til hvorfor Slottet har valgt en så bastant løsning.

Hun påpeker at kronprinsessen er en av Norges mest synlige offentlige personer, og at fullstendig stillhet i en slik sak nesten inviterer til spekulasjoner og rykter. Brønn mener det finnes en mellomting mellom full åpenhet og total taushet. Slottet kunne for eksempel ha beskyttet medisinsk personvern samtidig som de ga sporadiske oppdateringer om store milepæler og kronprinsessens evne til å utføre offisielle plikter.

Hun advarer om at informasjonsvakuumet vil føre til at oppmerksomheten flyttes fra kronprinsessens helse til Slottets hemmelighold, noe som kan skape en eksplosjon av rykter. På den andre siden mener kommunikasjonsrådgiver Trond Albert Skjelbred i Apriil PR at Slottets grep er både nødvendig og klokt. Han peker på at et mer åpent løp raskt kunne ha eskalert til uverdige tilstander, med presse og publikum som følger hver eneste detalj.

Slottet ønsker ro rundt prosessen, og Skjelbred tror folk flest forstår dette. Han roser Slottet for å være tydelige på forventningene overfor pressen og det norske folk. Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe forsvarer strategien med at lovverket forbyr å offentliggjøre opplysninger som kan identifisere giver og mottaker av organer, og at publisering av tidspunkt for transplantasjon kan være ulovlig. Derfor vil kongehuset og Rikshospitalet gjøre nøye vurderinger av når informasjon kan gis etter at transplantasjonen har funnet sted.

Uansett står debatten om åpenhet versus taushet i kongehuset sentralt, og mange undrer seg over hvordan Slottet vil håndtere den fortsatte interessen rundt kronprinsessens helse og rolle i fremtiden





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Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantasjon Slottets Kommunikasjon PR-Strategi Personvern

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