Eksperter slår alarm om Trumps mentale helse

Flere fremtredende medisinske eksperter uttrykker dyp bekymring for USAs president Donald Trumps mentale og fysiske helse etter et nylig legebesøk. De advarer om at oppførselen hans kan indikere demens og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Flere fremtredende amerikanske medisinske eksperter slår nå full alarm om den mentale helsen til USA s president Donald Trump . Trump, som nylig fylte 80 år, gjennomgikk et tre timer langt legebesøk ved Walter Reed Medical Center utenfor Washington D.C.

Selv om presidenten selv uttalte at alt så perfekt ut, har mangelen på offentliggjøring av testresultater skapt stor uro. Eksperter som psykolog John Gartner og psykiater Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel både offentlig og privat viser tegn på demens og antisosial personlighetsforstyrrelse. Gartner, som tidligere har undervist ved eliteuniversitetet Johns Hopkins University, påpeker at Trump selv skryter av å ha fått toppkarakter på kognitive tester.

Ifølge Gartner er dette imidlertid ikke noen IQ-test, men en screening for demens. Han mener at legene trolig er så bekymret over presidentens oppførsel at de har sett det nødvendig å teste ham for demens. I tillegg viser flere videoer og bilder av Trump i det offentlige rom bekymringsfulle tegn: Han sovner stadig under møter i Det hvite hus, beina hans er svært hovne, og høyrehånda er dekket av sminke for å skjule blåmerker.

Det hvite hus forklarer blåmerkene med mye håndhilsing og aspirinbruk, mens de hovne beina angivelig skyldes svikt i blodårene. Lee, som har undervist ved Yale og Harvard og redigerte boken The Dangerous Case of Donald Trump i 2017, mener at Trumps mentale ustabilitet utgjør en eksistensiell fare for USA og verden. En meningsmåling fra april viser at mindre enn halvparten av amerikanerne tror Trump er mentalt skarp nok til å fungere effektivt som president.

Tidligere hvitehuslege Jeffrey Kuhlman, som har tjent under Obama, Bush og Clinton, uttrykker også bekymring for presidentens fysiske helse, og peker på høy alder som en sentral faktor. Trump er en ivrig golfer, men har en diett preget av fastfood og lettbrus og trener lite. Ekspertene etterlyser større åpenhet rundt presidentens helsetilstand, og advarer om at konsekvensene av en svekket leder kan være katastrofale.

Samtidig hevder Gartner at legene uforvarende har gitt mer informasjon enn de ønsket ved å gjennomføre disse testene. Han sier at det å teste en president for demens i seg selv er et sterkt signal om bekymring. Trump selv avfeier kritikken og kaller seg frisk, men ekspertene mener at offentligheten har rett til å vite sannheten om presidentens helse. Dette er spesielt viktig gitt hans høye alder og den stressende rollen som president. Uten full innsikt i testresultatene forblir spekulasjonene og frykten blant velgerne





