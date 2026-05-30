Eksplosjon i Eidsvoll: Politiet undersøker russebusser

Politiet undersøker 13 russebusser etter en melding om en eksplosjon i Eidsvoll. En person er involvert i saken, og nødetatene er på vei til en bolig i Eidsvoll. Dessuten har en norsk statsborger fått status som siktet i saken hvor Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018.

Ifølge politiet er det kun én person involvert i saken om en eksplosjon i Eidsvoll . Nødetatene er på vei til en bolig i Eidsvoll etter en melding om en eksplosjon.

Natt til 17. mai ble en russ i Agder delvis blind etter å ha fått en laser i øyet. Etter det har det blitt meldt om tre russ til som også har fått skader på øyet som følge av laser. Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter sier lørdag at de i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet undersøkte 13 russebusser på Kadettangen, hvor det foregår et russetreff. 12 av bussene hadde montert laserutstyr av klasse 4.

Totalt 15 laserenheter har blitt tatt i forvaring. - Laserutstyret har blitt tatt i forvaring for å forhindre flere personskader hos russ eller andre, ved eventuelt uforsvarlig eller feil bruk. Dette er laserutstyr som kan være svært kraftig og føre til alvorlige og varige skader ved uriktig bruk. En gruppe støttespillere demonstrerte for Suel Hussein Kassembo utenfor Stortinget fredag.

Kassembo har oppholdt seg i Norge i 20 år og ble pågrepet etter to og et halvt år i kirkeasyl i Herøy. Retten vil løslate asylsøkeren Suel Kassembo, som ble hentet ut fra en kirke på Sunnmøre denne uka, men politiet tar saken videre. Kassembo er varig utvist fra landet etter å ha fått avslag på alle asylsøknader. Likevel har han bodd og jobbet på Sunnmøre i flere år.

Onsdag ble han hentet i Herøy kirke og skulle sendes ut av landet fredag. En stor gruppe støttespillere demonstrerte foran Stortinget for å stanse utsendelsen. - Det foreligger unndragelsesfare, men retten mener unndragelsesfaren reduseres i tilstrekkelig grad dersom Kassembo pålegges daglig meldeplikt til politiet, heter det i kjennelsen fra tingretten ifølge Politiet har imidlertid anket avgjørelsen til lagmannsretten. De fikk samtidig medhold i at anken skal ha oppsettende virkning.

Dermed tar det noen dager før han får vite om han faktisk blir sluppet ut fra utlendingsinternatet på Trandum. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år. Han er omtalt som Norges eneste kirkeasylant, og etter en lang rettsstrid ble saken hans sist sommer avvist i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tyrkia viser bred støtte til Özgür Özel, som ble avsatt som leder av landets største opposisjonsparti av en domstol 21. mai.

Fjerningen av Özel som leder av opposisjonspartiet CHP anses av mange som et politisk motivert grep for å svekke opposisjonen, skriver nyhetsbyrået AP. Lørdag holdt han en tale i Guven-parken i sentrum av hovedstaden Ankara hvor han fordømte avsettingen. Folkemengdene fulgte ham i et spontant demonstrasjonstog mot mausoleet til Tyrkias grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk. - I dag er dagen hvor vi restarter marsjen vår til makten.

Jeg skulle ønske at dette var en intern partisak. Dette er ikke en sak for CHP. Dette er en sak mellom president Erdogan og nasjonen, sa Özel. Domstolen som avsatte han konkluderte med at det var uregelmessigheter i valget av Özel og andre vedtak under partikongressen i 2023, og annullerte alle vedtakene.

Tidligere leder Kemal Kilicdaroglu ble gjeninnsatt. Han anklager Özel for å ignorere korrupsjon. Samtidig som Özel talte til sine tilhengere lørdag, holdt Kilicdaroglu et rivaliserende møte i partiets lokaler, som sist uke ble stormet av politiet for å fjerne Özel. CHPs ordfører i Istanbul, Ekrem Imamoglu, anses som en av de sterkeste motkandidatene til president Erdogan, som har styrt landet siden 2003.

Likevel er det usikkert om han kan stille, siden han i mars i fjor ble fengslet for anklager om en rekke lovbrudd. Politiet har skutt da de grep inn i en situasjon hvor en person skal ha truet med en kniv lørdag. - Politiet har avfyrt skudd mot en person etter en trusselsituasjon med kniv, sier operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt. Samuelsen sier den skadde personen blir tatt med til Kalnes.

Politiet sier ingenting om hva slags skader personen har blitt påført. Knølhvalen Timmy, som var strandet i Tyskland, har blitt berget opp på land. Nå skal den obduseres. Lørdag ble hvalen berget opp på land ved den danske øya Anholt, forteller Morten Abildstrøm ved det danske miljødirektoratet.

- Nå ligger hvalen helt oppe på det tørre. Og det er gjort klart til at den kan bli obdusert og skåret i stykker. Veterinærer og forskere skal torsdag til Anholt for å ta prøver fra hvalen. Resten av dyret vil bli skåret i mindre stykker og fraktet fra Anholt for å bli destruert.

En privat redningsaksjon finansiert av publikum, fraktet hvalen gjennom dansk farvann for å sette den fri i Skagerrak i begynnelsen av mai. Målet var at den skulle komme seg og finne veien til Nordsjøen. Hvalen ble imidlertid observert ved Anholt noen uker senere, og det ble da antatt at den hadde vært død en stund. En norsk statsborger har fått status som siktet i saken hvor Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018.





