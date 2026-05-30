Eksplosjon i Eidsvoll under oljepåfylling - fire personer skadet, en alvorlig

En eksplosjon i en bolig i Eidsvoll lørdag kveld førte til at fire personer ble skadet, hvorav en alvorlig. Nødetatene rykket ut med store ressurser, og hendelsen skjedde i forbindelse med fylling av olje på en peis.

Lørdag kveld ble nabolaget i Eidsvoll rystet av en kraftig eksplosjon i en enebolig. Hendelsen skjedde like før klokken 21, og politiet mottok melding om eksplosjonen klokken 20.51.

Ifølge operasjonsleder Henrik Larsen i politiet skyldtes eksplosjonen fylling av olje på en peis. Ulykken førte til at fire personer ble skadet, hvorav én er alvorlig skadet med omfattende brannskader. De øvrige tre har lettere til moderate brannskader. Nødetatene reagerte raskt og sendte store ressurser til stedet, inkludert flere ambulanser, politibiler, brannbiler og to luftambulanser.

Innsatsleder Håkon Berg på stedet opplyste at de hadde kontroll over situasjonen og jobbet med å ivareta pasientene. - Vi har grei oversikt, og prøver å finne ut av hva som har skjedd, sa Berg til lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad. Politiet har foreløpig ikke indikert at det er mistanke om noe kriminelt, men hendelsen etterforskes for å kartlegge omstendighetene rundt eksplosjonen. Eksplosjonen førte til store materielle skader på boligen, og naboer beskriver et kraftig smell som ristet husene.

Brannvesenet jobbet med å sikre området og forhindre ytterligere brann. Helsepersonell på stedet ga førstehjelp til de skadde før de ble fraktet til sykehus. To luftambulanser ble rekvirert for å transportere de mest kritisk skadde. Politiet har også opprettet en krisetelefon for pårørende og berømmet nødetatenes raske innsats.

- Dette er en tragisk hendelse, men heldigvis har vi gode beredskapsressurser som raskt kom til stedet, uttalte operasjonsleder Larsen. Hendelsen har satt søkelys på sikkerheten ved bruk av oljefyr og peiser. Eksperter advarer mot å fylle olje på varme peiser, da dette kan føre til eksplosjoner og brann. Huseiere oppfordres til å følge produsentens anvisninger nøye og unngå å utføre vedlikehold mens peisen er i bruk.

Kommunen i Eidsvoll vil vurdere om det er behov for å informere innbyggerne om risikoene knyttet til oljefyring. - Vi ønsker å forebygge slike ulykker, sier en representant fra kommunen. Naboer beskriver sjokket og frykten for at noe lignende skulle skje igjen. - Det var et forferdelig smell.

Vi så flammer og røyk, sier en nabo. Politiet oppfordrer alle til å være forsiktige med oppvarmingsutstyr og kontakte fagfolk ved behov. De skadde blir nå behandlet på sykehus, og tilstanden til den alvorlig skadde er stabil, men kritisk. Politiet vil komme med flere oppdateringer når etterforskningen skrider frem





