Eksplosjoner i Iran: Fars meldte om to eksplosjoner i Bandar Abbas

Det halvstatlige nyhetsbyrået Fars meldte natt til fredag om to eksplosjoner i havnebyen Bandar Abbas. Det statlige nyhetsbyrået Irna bekreftet senere at det ikke har funnet sted noen eksplosjoner i havnebyen.

Det halvstatlige nyhetsbyrået Fars meldte natt til fredag at det var blitt hørt to eksplosjoner i havnebyen Bandar Abbas . Det statlige nyhetsbyrået Irna bekreftet senere at det ikke har funnet sted noen eksplosjoner i havnebyen.

Ifølge Irna kan lyden som ble hørt, være knyttet til militæraktivitet til sjøs. Irans forsvarskommando hadde tidligere kunngjort at Hormuzstredet skulle stenges for alle fartøy, både oljetankere og handelsfartøy. Det ble også advart om at ethvert skip som prøver å ta seg gjennom stredet, ville bli beskutt. Dette skjedde torsdag.

I tillegg ble det natt til fredag meldt om en eksplosjon utenfor kysten av Sirik. En militærkilde sier at dette var knyttet til iranske styrker som konfronterte en oljetanker som prøvde å passere Hormuzstredet. Tankskipet innrettet seg deretter forbudet etter å ha fått advarsler fra Revolusjonsgarden, sier kilden. USAs president Donald Trump hadde tidligere sluppet en oljepris-bombe i Det hvite hus onsdag, noe som kan ha ført til økende spenninger i regionen





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Iran Eksplosjoner Bandar Abbas Hormuzstredet Revolusjonsgarden

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