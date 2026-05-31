Ekstrem fart på fransk motorvei: Bilist målt til 272 km/t

Fransk politi har pågrepet en bilist som kjørte 272 km/t i 130-sonen på motorveien A40. Det er den høyeste registrerte hastigheten i Frankrike noen gang, og fører til førerkortbeslag, potensielle bøter, fengsel og risiko for at bilen beslaglegges.

I en skandaløs hendelse på motorveien A40 i Frankrike ble en bilist pågrepet for ekstrem fart. Politi et i Haute-Savoie målede en Audi RS3 til en ekstrem hastighet på 287 km/t i en sone med fartsgrense 130 km/t.

Etter justering for feilmargin ble den offisielle hastigheten fastsatt til 272 km/t. Dette er ifølge franske myndigheter den høyeste hastigheten som noen gang er registrert i landet. I motsetning til Norge og Tyskland, som har autobahner med fri fart, er alle motorveier i Frankrike underlagt fartsgrenser, normalt 130 km/t i godt vær. Denne sjåføren kjørte mer enn dobbelt så fort.

Audi RS3 har en standard topspeed på 250 km/t, men det finnes spesialutgaver som kan nå 290 km/t og 296 km/t, noe som tyder på at involvert kanskje hadd en slik modifikert bil





