Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Ekstrem fart på fransk motorvei: Bilist målt til 272 km/t

Ulykker Og Trafikk News

Ekstrem fart på fransk motorvei: Bilist målt til 272 km/t
FrankrikeTrafikkHastighet
📆5/31/2026 11:29 AM
📰TV 2 Nyhetene
29 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 51%

Fransk politi har pågrepet en bilist som kjørte 272 km/t i 130-sonen på motorveien A40. Det er den høyeste registrerte hastigheten i Frankrike noen gang, og fører til førerkortbeslag, potensielle bøter, fengsel og risiko for at bilen beslaglegges.

I en skandaløs hendelse på motorveien A40 i Frankrike ble en bilist pågrepet for ekstrem fart. Politi et i Haute-Savoie målede en Audi RS3 til en ekstrem hastighet på 287 km/t i en sone med fartsgrense 130 km/t.

Etter justering for feilmargin ble den offisielle hastigheten fastsatt til 272 km/t. Dette er ifølge franske myndigheter den høyeste hastigheten som noen gang er registrert i landet. I motsetning til Norge og Tyskland, som har autobahner med fri fart, er alle motorveier i Frankrike underlagt fartsgrenser, normalt 130 km/t i godt vær. Denne sjåføren kjørte mer enn dobbelt så fort.

Audi RS3 har en standard topspeed på 250 km/t, men det finnes spesialutgaver som kan nå 290 km/t og 296 km/t, noe som tyder på at involvert kanskje hadd en slik modifikert bil

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TV 2 Nyhetene /  🏆 29. in NO

Frankrike Trafikk Hastighet Politi Audi Rs3 Beslag Bot Fengsel

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sjokkerte Støre: - Får høy pulsSjokkerte Støre: - Får høy pulsStatsminister Jonas Gahr Støre hasteinnkalte til møte om ekstrem internettsekt. Her gikk han hardt ut mot tekgigantene.
Read more »

Ukrainske droner fører til kaos i Litauen, Estland, Latvia og FinlandUkrainske droner fører til kaos i Litauen, Estland, Latvia og FinlandUkrainske droner har ført til politiske kriser og panikk i noen av Ukrainas nærmeste allierte etter å ha endt opp i landene på vei mot mål i Russland.
Read more »

Sverige vil kutte strømprissoner fra fire til toSverige vil kutte strømprissoner fra fire til toStore prisforskjeller på strøm i Norden fører til at Sverige nå vil redusere antall prisområder fra fire til to. Flere svenske ministre og Distriktsenergi i Norge støtter tiltaket for å skape likere priser og styrke konkurransekraften.
Read more »

MC-fører omkom i ulykke og kaos i ParisMC-fører omkom i ulykke og kaos i ParisEt MC-fører har omkommet i en ulykke i Stryn, Vestland. I Paris brøt det ut kaos etter at PSG tok sin Champions League-tittel. Det meldes om hærverk, vold og sammenstøt mellom politi og supportere.
Read more »



Render Time: 2026-05-31 14:28:54