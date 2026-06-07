Ekstrem økning i organdonorer etter kunngjøring om kronprinsesse Mette-Marits lungesykdom

Det første utbruddet av en livstruende sykdom hos en altoppslående person som kronprinsesse Mette-Marit har fått enorme konsekvenser for donantregisteret i Norge. Få dager etter at det ble offentliggjort at hun venter på en lungetransplantasjon, har antallet personer som registrerer seg som organdonorer økt dramatisk, ifølge Organdonasjon-stiftelsen.

Etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit er på venteliste for lungetransplantasjon, har antallet nye organdonorer eksplodert i Norge. Informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon forteller at snittet i mai var 70 utfylte donorkort daglig på Helse norge.

- Torsdag endte vi på 312 utfylte donorkort på Helsenorge, og i går var vi oppe i 2178, hvilket er 31 ganger høyere enn snittet for mai, sier han til - Dette er helt spinnville tall, som vi knapt har sett før, sier Sekowski, og legger til at det ikke er tvil om at økningen skyldes oppmerksomheten rundt kronprinsessens helse. Fredag kom pressemeldingen fra Slottet om at kronprinsessen (52) er på venteliste som følge av kronisk lungefibrose.

Legene advarte på pressekonferansen på Rikshospitalet om at hun uten transplantasjon kan ha bare ett til to år igjen å leve - og at hun risikerer å bli for syk til å tåle operasjonen om det tar for lang tid. - Selv om bakteppet er trist, for vi snakker om livstruende sykdom, er dette oppmerksomhet som vil redde mange liv, sier Sekowski





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Organdonasjon Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantasjon Lungefibrose Donorkort Helsenorge Stiftelsen Organdonasjon Aleksander Sekowski

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marius Borg Høiby fortsatt i varetekt - Mette-Marits helsetilstand forverretMarius Borg Høiby blir ikke løslatt, på tross av ny begjæring. Samtidig er kronprinsesse Mette-Marit blant annet på venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt henne.

Read more »

NÅ: Mette-Marits leger møter pressenDet første som skjer er en nøye vurdering opp mot mottakers blodtype, kjønn, alder og fysikk. Når en egnet donor er funnet, starter transplantasjons-prosessen umiddelbart.

Read more »

Lege kritiserer pressen: – UanstendigBåde lege og lesere retter skarp kritikk mot pressens omtale av kronprinsesse Mette-Marits sykehusbesøk.

Read more »

Mette-Marits sykdom utløser donorbølge: – Knapt sett førEtter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit er på venteliste for lungetransplantasjon, har antallet nye organdonorer eksplodert i Norge.

Read more »