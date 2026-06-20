Ekstremvær og tordenvær forstyrrer fotball-VM i Houston og midsommarbryllup i Sverige

Før Sveriges VM-kamp mot Nederland i Houston, USA, utsettes laget og fansen av ekstremvarme opptil 40 grader og tordenvær. Samtidig møter Sverige et kraftig tordenvær som forstyrrer midsommardagene hjemme av.

Ekstremvær preger Houston i USA før kveldens fotballfest mellom Sverige og Nederland . Lokale myndigheter advarer om en ekstremvarme som kan stige opp mot 40 grader, og heten beskrives som direkte farlig.

Det svenske fotballforbundet har derfor oppfordret fansen til å drikke rikelig med vann og bære svale klær. Men det er ikke bare heten som utgjorer en utfordring for svenskene i USA. Det er også varsler om tordenvær i Houston, der kraftig regn risikerer å oversvømme gatene. Det er også fare for hagl og lyn, ifølge lokale medier.

Uværet har allerede fått konsekvenser for transport. Houstons store flyplass, George Bush Intercontinental Airport, ble tvunget til å midlertidig stanse alle flyvninger lørdag morgen. Tordenværvarslene gjelder til klokken 18.45 lokal tid. Sveriges VM-kamp starter klokken 12.00 lokal tid.

I Sverige har feiringen av midsommardagen fått en real værbrudd. Det svenske meteorologiske instituttet, SMHI, har utstedt gule farevarsler for kraftig tordenvær over store deler av landet. Aftonbladet rapporterer om strømbrudd, lynnedslag og ødelagte kjellere flere steder i Sverige





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