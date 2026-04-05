Ekstremværet «Dave» rammer Sør-Norge: Påskedagen preges av storm og vind

Søndag markerer ankomsten av ekstrem vær et « Dave » til Sør-Norge , og for mange vil påske dagen bli preget av utfordrende vær forhold. Regn, sterke vindkast og potensielt storm vil sette sitt preg på dagen. Flere steder har allerede merket økende vind og vær forhold, men det forventes at de vanskeligste forholdene vil inntreffe midt på dagen.

Kommunedirektør i Tvedestrand, Jan Magne Stensrud, uttrykte lørdag bekymring for de kommende vindkastene, og understreket viktigheten av å sikre løse gjenstander utendørs, spesielt båter. Han oppfordret også folk til å holde seg innendørs når vinden er på sitt sterkeste, og advarte om muligheten for forstyrrelser i mobildekningen. Værforholdene ventes å bli svært krevende flere steder i Sør-Norge, og beredskapsmyndighetene oppfordrer befolkningen til å følge med på værvarselet og ta nødvendige forholdsregler. Det er viktig å være forberedt på mulige strømbrudd, vanskeligheter med transport og andre konsekvenser av ekstremværet. Hold deg oppdatert på lokale nyheter og følg rådene fra lokale myndigheter for å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til dine omgivelser.\I Tønsberg er det utstedt gult farevarsel på grunn av stormen «Dave». Tønsbergs Blad rapporterer om forventet vind på 11 m/s med vindkast på opptil 20 m/s. Lokalavisen melder om en kraftig regnskur tidlig søndag morgen, samtidig som vinden øker i styrke. I Rogaland forventes de sterkeste vindkastene å inntreffe mellom klokken 14 og 17. Vakthavende meteorolog Per Egil Haga fra Meteorologisk institutt beskriver de få timene med de sterkeste vindkastene som svært utfordrende. Meteorologene understreker at folk bør være forberedt på å måtte endre planer og ta ekstra forholdsregler. Det oppfordres til å unngå unødvendig ferdsel og være oppmerksom på løse gjenstander som kan utgjøre en fare. Beredskapsmyndighetene er forberedt på å håndtere eventuelle hendelser som måtte oppstå som følge av ekstremværet, og ber befolkningen om å være tålmodige og samarbeidsvillige. Det er viktig å huske at været kan endre seg raskt, og at man bør følge med på oppdaterte varsler.\Selv om Oslo ikke forventes å bli like hardt rammet som andre deler av Sør-Norge, er det også her sendt ut gult farevarsel for vind. Meteorologene varsler om kraftige vindkast opptil 22-32 meter i sekundet. Vakthavende meteorolog Pernille Borander fra Meteorologisk Institutt forklarer at dagen i hovedstaden vil starte rolig, men at regnet vil komme, etterfulgt av vinden. Myndighetene i Oslo oppfordrer folk til å være forberedt på vanskelige værforhold, og å ta nødvendige forholdsregler for å sikre sin egen sikkerhet. Det anbefales å holde seg innendørs når vinden er på sitt sterkeste, og å unngå unødvendig ferdsel i områder med løse gjenstander. Alle er bedt om å følge med på værvarselet og oppdatere seg på eventuelle endringer i varslene. Det er viktig å huske at ekstremvær kan føre til strømbrudd, stengte veier og andre ubehageligheter, så det er viktig å være forberedt og ta hensyn





