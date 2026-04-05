Ekstremværet løyer: Det verste er over

Vakthavende meteorolog melder at det verste av ekstremværet ser ut til å være over. Sterk vind har ført til strømbrudd, innstilte flyavganger og skader på eiendom.

Lytt til saken. Vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad melder at det verste av uværet nå ser ut til å være over. Selv om vinden fortsatt blåser friskt, forventes det ingen ytterligere forverring. Snarere tvert imot. De kraftigste vindkastene ser ut til å være forbi, ifølge Mjelstad, som uttalte seg til VG klokken 17:40. Ekstremvær et er spesielt på hell i Rogaland, og det forventes at det også vil avta i Agder etter hvert. Farevarselet er gyldig frem til klokken 18.

00, da klassifiseringen endres fra «ekstremt». Vinden vil imidlertid ikke løye umiddelbart, og det vil ta flere timer før vinden roer seg helt ned, forklarer meteorologen. De heftigste vindkastene er registrert på Eigerøya i Rogaland, med hele 42,7 meter i sekundet, tilsvarende orkan, målt klokken 15:00 i ettermiddag. Tidligere på søndagen var VGs reportere på Lindesnes fyr. Fyrvokter Roy Ulland kunne fortelle at vinden på det tidspunktet var på 31 sekundmeter, som tilsvarer sterk storm, med vindkast på 40 meter i sekundet, altså orkan. Ulland fortalte at en del nysgjerrige tilskuere hadde møtt opp for å oppleve uværet på nært hold, og han minnet om viktigheten av å holde god avstand fra kanten av fyret. I en oppdatering fra Meteorologisk institutt klokken 14:50 ble det meldt om sterkest vind på kysten av Rogaland og Agder. VG har fulgt været langs Sørlandskysten, og reportere møtte blant annet fyrvokteren ved Lindesnes fyr, Norges sørligste punkt, i et vindfullt intervju. Kommunens beredskapssjef i Kristiansand, Sigurd Paulsen, konkluderte litt før klokken 14:00 at vinden hadde nådd byen, med flere trær som hadde falt over veiene i distriktet. Heldigvis var det ingen større katastrofer, og det var heller ingen store strømutfall. Tjenestene fungerte som normalt. Fyret ved innseilingen til byen hadde hatt vindkast på over 30 m/s, tilsvarende orkan, men det var usikkert om vinden ville øke ytterligere. Paulsen understreket at jo sterkere vinden er, jo mer problemer kan oppstå, men foreløpig så det greit ut. Ryddelag var klare til å sikre at veiene var åpne for kollektivtransport og nødetater. \I 16:40-tiden var over 10.000 husstander i kommunene Sirdal, Lyngdal, Farsund og Lindesnes uten strøm, ifølge strømbruddskartet til Glitre Nett. Kommunikasjonssjef Nils Tore Augland i Glitre Nett forklarte at feilrettingen var krevende under slike forhold, og at sikkerheten til montørene og linjerydderne var prioritert. Arbeidet måtte avvente til vinden avtok noe. Augland la til at de forsøkte å isolere strekningen der feilen var. Meteorologisk institutt hadde sendt ut rødt farevarsel for disse områdene, med forventet vindkast på opptil 34 meter i sekundet de neste timene. I Kristiansand hadde et tre blåst over en sykkelvei, og flere flyavganger var innstilt fra Kjevik lufthavn. I Vågsbygd var situasjonen også preget av vinden. I Flekkefjord sentrum hadde et lite skur som huset handlevogner løsnet, og deler av dette hadde truffet parkerte biler. Operatøren ved brannvakten i Flekkefjord fortalte at det var mange løse gjenstander i vinden, og at de hadde mange oppdrag på vent. Trygve Knudsen fra Arendal delte et bilde av en trampoline som heldigvis var sikret mellom et fjell og en garasje. VGs reportere observerte også en veltet campingvogn på en parkeringsplass i Brusand i Rogaland. En leser meldte at campingvognen hadde stått der i flere dager, men ikke veltet. \Politiet i Agder meldte om en knekt flaggstang ved et idrettsanlegg på Idda og et tre som delvis lå over Hogganvikveien utenfor Mandal. Operasjonsleder Tom Einar Gausdal uttalte klokken 14:20 at omfanget av skadene kanskje var mindre enn forventet, og at vinden muligens ikke hadde nådd full styrke enda. I Lindesnes hadde et tre veltet over fylkesvei 4228, og veien var delvis blokkert. Flere flyavganger var innstilt ved Stavanger lufthavn Sola, og Stavanger Universitetssykehus hadde oppbemannet som følge av uværet. For politiet i Sør-Vest var det foreløpig rolig, og operasjonsleder Helen Rygg Ims meldte at de ikke hadde mottatt noen meldinger om hendelser som følge av været





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekstremvær Storm Vind Strømbrudd Agder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Ekstremværet løyer: Vindkastene er over, men strømbrudd og innstilte fly fortsetterDet verste av ekstremværet ser ut til å være over, men sterke vindforhold fortsetter. Rogaland og Agder hardest rammet, med strømbrudd, innstilte flyvninger og trær over veier. Meteorologer forventer bedring utover dagen, men advarer om at vinden vil ta tid å løye.

Read more »