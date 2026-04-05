Ekstremværet løyer: Vindkastene er over, men strømbrudd og innstilte fly fortsetter

Det verste av ekstremværet ser ut til å være over, men sterke vindforhold fortsetter. Rogaland og Agder hardest rammet, med strømbrudd, innstilte flyvninger og trær over veier. Meteorologer forventer bedring utover dagen, men advarer om at vinden vil ta tid å løye.

Lytt til saken. Vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad melder at det verste av ekstremvær et nå ser ut til å være over. Vindforholdene er fortsatt sterke, men det forventes ingen ytterligere forverring. Mjelstad forteller til VG klokken 17:40 at de kraftigste vindkastene ser ut til å være over. Spesielt i Rogaland er uværet på retur, og det forventes også bedring i Agder etter hvert. Farevarselet, som er gjeldende, skulle opphøre klokken 18.00.

Selv om farenivået reduseres, vil det ta noen timer før vinden løyer helt, forklarer Mjelstad. De kraftigste vindkastene ble målt på Eigerøya i Rogaland, med orkan i styrke, hele 42,7 meter i sekundet klokken 15:00. Tidligere på søndagen var VGs reportere ved Lindesnes fyr. Fyrvokter Roy Ulland kunne melde om sterk storm med vind på 31 sekundmeter og vindkast på 40 meter i sekundet, tilsvarende orkan, ved 14-tiden. Mange mennesker hadde møtt opp for å oppleve uværet. Ulland understreket at de skuelystne holdt god avstand til kanten. Meteorologisk institutt opplyste ved 14:50 at de sterkeste vindene ble registrert langs kysten av Rogaland og Agder. VG kjørte langs Sørlandskysten og intervjuet blant annet fyrvokteren på Lindesnes fyr, Norges sørligste punkt. Beredskapssjef i Kristiansand, Sigurd Paulsen, bekreftet like før klokken 14:00 at vinden hadde ført til at trær hadde veltet over veier i området, men heldigvis uten større konsekvenser. Det var heller ingen store strømutfall, og tjenestene fungerte som normalt. Fyret ved innseilingen til byen hadde hatt vindkast på over 30 m/s. Paulsen antydet at det kunne komme mer vind, men at situasjonen foreløpig var under kontroll. Ryddelag var klare til å åpne veier for kollektivtrafikk og nødetater. Klokken 16:40 var over 10.000 husstander i kommunene Sirdal, Lyngdal, Farsund og Lindesnes uten strøm, ifølge strømbruddskartet fra Glitre Nett. Kommunikasjonssjef Nils Tore Augland i Glitre Nett forklarte til VG klokken 16:10 at sikkerheten til montører og linjeryddere prioriteres, og at feilrettingen derfor kunne ta tid. Det var rødt farevarsel fra Meteorologisk institutt i de berørte områdene, med vindkast på opp mot 34 meter i sekundet ventet de neste timene. I Kristiansand hadde et tre veltet over en sykkelvei, og flere flyvninger var innstilt fra Kjevik lufthavn. I Dyreparken i Kristiansand måtte tigre og løver holdes innendørs. I Flekkefjord sentrum løsnet et skur med handlevogner, som traff parkerte biler. Operatøren ved brannvakten i Flekkefjord meldte om mange oppdrag og stor aktivitet. En innbygger fra Arendal hadde sikret sin trampoline, som ble plassert trygt mellom en fjellvegg og en garasje. VGs reportere observerte en veltet campingvogn på en parkeringsplass i Brusand i Rogaland. Lesere har opplyst at campingvognen hadde stått der i flere dager før den veltet. Politiet i Agder meldte om en knekt flaggstang og et tre over Hogganvikveien utenfor Mandal. Operasjonsleder Tom Einar Gausdal antydet klokken 14:20 at uværet kanskje ikke hadde nådd full styrke enda. I Lindesnes hadde et tre blokkert fylkesvei 4228. Flere flyvninger var også innstilt ved Stavanger lufthavn Sola, og Stavanger Universitetssykehus hadde oppbemannet som følge av uværet. Politiet i Sør-Vest meldte om rolig situasjon og ingen meldinger om hendelser knyttet til været





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Røde Kors øker beredskapen før ekstremværet «Dave» rammer Rogaland og AgderNorges Røde Kors setter sine hjelpemannskaper i høy beredskap i forkant av ekstremværet «Dave», som ventes å ramme kystområdene i Rogaland og Agder søndag. Organisasjonen oppfordrer folk til å være forsiktige og følge rådene fra lokale myndigheter.

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

