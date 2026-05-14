Ekstremvarme truer fotball-VM 2026: Alvorlig risiko for spillere og fans

Ny forskning advarer om at en fjerdedel av kampene i VM i USA, Canada og Mexico kan bli spilt under farlige temperaturforhold som utgjør en helserisiko.

Forberedelsene til fotball-VM i USA, Canada og Mexico er i full gang, men en ny og urovekkende rapport kaster skygger over det kommende mesterskapet. Det er nå 32 år siden turneringen sist ble arrangert i Nord-Amerika, og den gang var ekstreme varmeforhold allerede en utfordring.

Ny forskning indikerer imidlertid at situasjonen vil bli betydelig verre for Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget i 2026. Analysene viser at så mye som én av fire kamper i mesterskapet anslås å bli spilt under forhold som kan defineres som direkte farlige på grunn av en kombinasjon av intens varme og høy luftfuktighet. Fem av kampene vurderes som så risikofylte at spillerorganisasjonen FIFPRO har utstedt kraftige advarsler.

Landslagsspiller Morten Thorsby understreker alvoret i situasjonen og påpeker at det er ekstremt krevende å prestere når kroppen kjemper mot fuktighet og varme, noe som må tas på største alvor for å beskytte både utøvere og supportere. Sentralt i denne risikoanalysen står Wet Bulb Globe Temperature-indeksen, forkortet som WBGT. Dette er en avansert varmeindeks som ikke bare måler temperaturen, men som også kombinerer luftfuktighet, vind og solstråling.

Fysiologer anser dette som det viktigste målet for å vurdere hvor effektivt menneskekroppen klarer å kjøle seg ned gjennom svetting. Når WBGT-indeksen når 26 grader, anses forholdene for å være farlige nok til at det må innføres strenge sikkerhetstiltak, inkludert aktive nedkjølingsmetoder. Chris Mullington, lege og førsteamanuensis ved Imperial College i London, advarer om at prestasjonsevnen til spillerne faller drastisk når denne grensen overskrides. Dersom indeksen stiger til over 28 grader, øker risikoen for alvorlige heteskader markant.

Dette gjelder ikke bare toppidrettsutøverne på banen, men også hundretusenvis av tilskuere som samles på stadioner og utendørs arrangementer. Heteslag er en livstruende tilstand, og spesielt eldre mennesker eller personer med underliggende helseproblemer er svært sårbare i slike miljøer. Når man ser på de spesifikke lokasjonene, er det særlig stadionene i Dallas og Houston som trekkes frem som risikoområder.

MetLife Stadium i New Jersey, som skal huse både finalen og Norges kamp mot Senegal, er også plassert høyt på listen over utsatte arenaer. Det er et kritisk problem at mange av stadionene mangler tilstrekkelige kjølingsanlegg. Selv om Dallas, Houston og Atlanta har installert systemer som kan redusere risikoen, er ikke dette tilfelle i New Jersey. Finalestadion er derfor klassifisert som et høyrisikostadion.

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter at det norske støtteapparatet jobber intensivt med forberedelsene. Fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen har vært i tett dialog med Olympiatoppen for å hente inn fagkunnskap og konkrete tips om hvordan utøverne kan takle det ekstreme klimaet. Strategiene for hydrering og restitusjon blir derfor avgjørende for om Norge kan konkurrere på sitt beste. Klimaendringene spiller en hovedrolle i hvorfor risikoen er så mye høyere nå enn under VM i 1994.

Rapportene viser at sannsynligheten for farlige temperaturer på finaledagen ved MetLife Stadium er dobbelt så høy som den var for tre tiår siden. Morten Thorsby, som har vært en aktiv stemme i klimadebatten, påpeker at klimaendringene nå påvirker idretten vi elsker. Når temperaturene stiger, tvinges spillerne til å senke tempoet og spare på kreftene, noe som direkte fører til at den sportslige kvaliteten på spillet lider. Dette resulterer i en dårligere opplevelse for både spillere og publikum.

Nils Johan Semb utdyper at den største utfordringen er når varmen vedvarer over tid, da dette tapper kroppen for energi på en måte som gjør restitusjonen mellom kampene ekstremt vanskelig, spesielt når man må spille flere kamper i direkte sollys. VM starter offisielt 11. juni med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. For det norske landslaget blir det en tøff start når de møter Irak natt til 17. juni.

I tiden frem mot turneringen vil fokus ligge på å optimalisere spillernes fysiske toleranse for varme, samtidig som man håper at arrangørene og FIFA lytter til FIFPROs krav om å utsette kamper dersom WBGT-indeksen overskrider 28 grader. Dette vil være nødvendig for å unngå medisinske katastrofer på stadionene. Kampen mot naturen og klimaendringene har dermed blitt en like viktig del av VM-forberedelsene som selve den taktiske treningen på banen





