Ektepakter og arveoppgjøret: Hvordan unngå ugyldige avtaler

En ektepakt kan ha store konsekvenser for arveoppgjøret. Her ser vi på hvordan retten vurderer gyldigheten til ektepakter og hva du bør være oppmerksom på for å unngå ugyldige avtaler.

Ektepakters betydning for arveoppgjør et er et tema som ofte fører til komplekse juridiske utfordringer. Når en ektefelle dør, kan innholdet i ektepakten avgjøre hvem som får hva i arven, og om særkullsbarn kan kreve skjevdeling.

Et aktuelt eksempel viser hvordan en far med en toppstilling og store formuer kunne etterlate nesten ingenting til sine barn fra et tidligere forhold. Dette skyldtes at nesten alle hans eiendeler – bolig, fritidsbolig og biler – var overført til hans nye kone gjennom en ektepakt opprettet med bistand fra advokat. I flere saker har slike ektepakter blitt erklært helt eller delvis ugyldige, selv om de var riktig inngått.

Retten vurderer ikke bare selve dokumentet, men også hvordan ektefellene har levd og forholdt seg til innholdet i ektepakten. Rettspraksis stiller krav til livsrealitet ved overføringer mellom ektefeller for at ektepakten skal være gyldig. Et vanlig eksempel er når den felles boligen blir overført til den nye konen som særeie. Mange tror det er nok å overføre hjemmelen i grunnboken, men dette er langt fra avgjørende.

Hvis eiendelen som ble overført i ektepakten ikke lenger er i behold, kan det likevel være mulig å kreve en vurdering. I slike tilfeller må man se på hvordan den nye boligen ble finansiert og om deler av kjøpesummen kommer fra den tidligere overdragelsen. Det er viktig å få tak i ektepakten, enten gjennom Brønnøysundregistrene eller direkte fra gjenlevende ektefelle. Man må også kartlegge faktum og se på momentene retten bruker for å vurdere om ektepakten er ugyldig.

Blant annet ser retten på om gaven i ektepakten var gitt med et klart arvefordelingsformål, om samlivet mellom ektefellene fortsatte som tidligere etter opprettelsen av ektepakten, og om eiendelen ble finansiert av avdøde etter at ektepakten ble inngått. Andre faktorer som kan tyde på ugyldighet inkluderer om leieinntekter fra boligen gikk til avdødes konto, om det var stor aldersforskjell mellom ektefellene, om overdragelsen skjedde sent i parforholdet, eller om gaven ikke ble fullbyrdet.

Det er også viktig å være klar over fristene som gjelder. Det er en tiårsfrist for å kreve arv, og en seksmånedersfrist for å bestride ugyldige testamenter. I mange tilfeller må ektepakten ses i sammenheng med eventuelle testamenter etter avdøde





