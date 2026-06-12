Ektepar fra Belgia besøker naturistcamping i Norge

Ekteparet Rony og Leen fra Belgia har besøkt Isefjær Naturistsenter i Høvåg i Agder. De er på ferie i Norge og skal kjøre rundt i det ganske land i drøyt fire uker.

I 30 år har Isefjær Naturistsenter ønsket de uten en tråd velkommen. Ektepar et Rony og Leen fra Belgia har besøkt campingplassen i Høvåg i Agder, en av tre naturistcampinger i Norge .

De kom med ferga fra Hirtshals til Kristiansand onsdag ettermiddag og satte kursen mot Isefjær Naturistsenter. - Vi søkte på en nettside over naturistcampinger, og Norge har bare tre stykker, utbryter Rony. De er på ferie i Norge og skal kjøre rundt i det ganske land i drøyt fire uker. Ingen av dem har vært her før.

- Men alle vi møter og kjenner som reiser mye med for eksempel bobil eller campingvogn, sier alle det samme: Dere må til Norge, så nå kom vi, sier kona Leen og smiler. I år feirer Isefjær Naturistsenter 30 års jubileum. Bestyrerne, ekteparet Nina Messell og Ivar Mehren, har drevet campingplassen i fem år. Formelt er campingplassen organisert som et aksjeselskap, og har hundrevis av aksjonærer i form av privatpersoner og foreninger.

Felles for dem alle, er at de er naturister. - Det er veldig gøy å se hvordan mennesker trives med hverandre i denne sammenhengen. Vilt fremmede mennesker møtes her hvert år, og før du veit ordet av det, sitter de sammen og prater til langt på natt. Det opplever du ikke på mange andre steder, sier Ivar, naturist i 40 år.

Ekteparet Rony og Leen er også av den oppfatning at mannen og kvinnen i gata kanskje forbinder naturisme med noe det ikke er. - Dette handler ikke om sex eller erotikk. Det handler om å være fri. Jeg har vært naturist i mange, mange år, og jeg har aldri sett en ereksjon på en plass som dette.

Det jeg derimot har sett, er folk som oppfører seg ufint med seksuelle undertoner på vanlige, offentlige strender og badeplasser, sier Rony. - De unge er blitt så puritanske. Det er så mye kroppsfokus. Og den forbaska smarttelefonen …, sier Rony oppgitt og løfter opp telefonen sin, før han fortsetter: - Jeg er naturist fra anklene og opp, sier Rony humoristisk.

Han kaller det også praktisk, særlig på bobiltur, for da slipper han å gjøre så mye klesvask. - Jeg tror også den har ødelagt litt. Folk tar bilder og sprer det uten å tenke seg om. Jeg er 69 år gammel, jeg bryr meg ikke, men jeg kan jo forstå hvorfor noen vegrer seg mot å oppsøke mer offentlige naturiststeder.

- Prøv det, om så bare i en halvtime. Etter hvert tenker man ikke på det lenger. Og man tenker heller ikke på at andre er nakne, sier han





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