Ektepar siktet for drap etter at mann ble skrevet fra sykehuset

Det er Innlandet politidistrikt som etterforsker saken etter at et ektepar ble siktet for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med at en mann ble skrevet fra sykehuset i februar 2024 og ikke ble funnet noen spor av. Ragge Løkkeberg var bosatt i Koppom på svensk side av grensa, men etter at han ble skrevet fra Lillehammer sykehus, opphørte alle spor av ham.

Politiet i Innlandet ble kontaktet av en svensk forsikringsselskap som lette etter Løkkeberg i forbindelse med et oppgjør etter en brann, og da begynte også politiet å interessere seg for om noe hadde tilstøtt 61-åringen. Ekteparet som nå er siktet i saken, bodde i samme område som den forsvunne 61-åringen, men flyttet nordover til Troms etter i 2024. Det var der de ble pågrepet tirsdag.

I fjor ble ekteparet, som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap, første gang siktet, men da for å ha hevet trygdeinntektene som Ragge Løkkeberg mottok. - Penger er blitt brukt, men politiet mener det ikke er Ragge Løkkeberg som har brukt de pengene selv, sier Klauseie. Ekteparet satt én måned i varetekt, men ble til slutt løslatt.

Den siktede mannen har, ifølge politiet forklart at det ikke er han som har brukt opp penger fra Løkkeberg, selv om overføringer skal ha gått til hans eller konas konto. Innlandet politidistrikt har samarbeidet med politiet i Troms og får også bistand fra Kripos i etterforskningen. - Dette begynte som en savnetsak og så har det utviklet seg. Nå må vi forsøke å finne den døde, sier politiadvokaten.

Mandag kom Lucas (2) hjem fra sykehuset etter å ha vært savnet i over 13 timer. Nå er familien på vei hjem til Romania. LYKKELIG SLUTT: Etter flere timwers søk, klarte Anders Evenson å finne to år gamle Lucas i skogen. Foto: Svenske forsvaret Det har vært noen hektiske dager for Lucas (2).

Sist søndag forsvant han klokka 10 fra familiens hus i det lille samfunnet Nyåker i Ångermanland i Sverige. I nærheten av gården ligger det forlatte hus, men også mye skog. En grusvei utenfor huset fører ned til et ubevoktet jernbanespor. SAVNET: En to år gammel gutt var savnet i Nordmaling kommune siden klokka 10 søndag morgen.

Foto: Johan Löf / TT - Det har vært mistenkelige biler her som har tatt bilder av huset og stått parkert utenfor, fortalte Lucas' bestemor Alina (35) til Expressen mens søket fortsatt pågikk. Expressen har vært i kontakt med eieren av bilen som sto parkert utenfor familiens hus noen dager før guttens forsvinning. Mens Lucas var borte, bekymret familien seg for at forsvinningen hadde noe med bilen å gjøre.

Men ut fra det sjåføren sier, er det tydelig at han besøkte en grav på kirkegården i nærheten av huset på det aktuelle tidspunktet. Lucas' familie har vært i Sverige av og på de siste 14 årene. De har tatt strøjobber eller forsørget seg ved å tigge. Lucas' bestefar Neculai sier at han er snekker og at han og Lucas' far Narcis skulle starte et selskap og jobbe i byggebransjen.

Mamma, pappa, Lucas og hans ett år gamle lillesøster hadde vært i Sverige i tre uker på tidspunktet for forsvinningen. Politiet har anmeldt hendelsen og mistenker ikke at det har blitt begått noen forbrytelse. Men det føles fortsatt utrygt, sier familien. - Lucas' mor og far føler seg ikke trygge i Sverige med barna sine etter at dette skjedde, sier Neculai på telefon med Expressen fra en rasteplass i Danmark.

- De er bekymret og føler at huset vårt hjemme i Romania er tryggere. Der har vi et høyt gjerde og kameraer. Lucas' foreldre vil ikke bli. Det føles ikke trygt, sier de.

I huset hjemme i Romania bor vi på landet, det er ikke i byen. Vi er redde for at noen kan komme og ta Lucas hvis vi blir. Neculai og kona Alina kjører den unge familien ned, men vil selv returnere til Sverige. - Og spesielt takknemlig for Anders, som fant gutten vår.

Jeg skal møte ham neste uke og takke ham personlig. Lucas' mor og far snakker ikke så godt svensk, så det har vært bestemoren og bestefaren som har uttalt seg på vegne av familien.





