Elbilandelen i nybilsalget øker i Norden, men bilmarkedene utvikler seg ulikt

Elbilandelen i nybilsalget øker i hele Norden, men bilmarkedene utvikler seg ulikt. Norge og Danmark har vekst i personbilmarkedet, Sverige ligger omtrent flatt, mens Finland er svakt ned. I mai ble det registrert 66.741 nye personbiler i Norge, Danmark, Sverige og Finland, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Elbil andelen i nybilsalget øker i hele Norden , men bilmarkedene utvikler seg ulikt. Norge og Danmark har vekst i personbilmarkedet, Sverige ligger omtrent flatt, mens Finland er svakt ned.

I mai ble det registrert 66.741 nye personbiler i Norge, Danmark, Sverige og Finland, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Norge hadde klart høyest elbilandel blant nye personbiler, med 97,8 prosent. Danmark fulgte med 78,7 prosent, mens Finland og Sverige hadde elbilandeler på henholdsvis 48,8 og 42,4 prosent. Geir Inge Stokke, direktør i OFV, sier at elbilandelen blant nye personbiler øker i hele Norden, men markedene utvikler seg ulikt både mellom land og kjøretøygrupper.

Norge hadde en økning på 9,1 prosent i nybilsalget i mai, Danmark økte 6,4 prosent, Sverige steg marginalt 0,1 prosent, og Finland falt 1,0 prosent. Hittil i år er bildet mer blandet. Danmark er opp 12,9 prosent, mens Norge, Sverige og Finland er ned henholdsvis 5,8, 2,0 og 0,4 prosent. Tesla Model Y var den modellen som var mest registrert i både Norge og Danmark i mai, med henholdsvis 3.126 og 1.030 biler.

I Sverige var det Volvo XC60 som dominerte med 1.566 registeringer, foran Volvo EX40. Mens i Finland var det dobbelt Toyota på topp med Cololla øverst med 352 registeringer foran Yaris Cross. Varebilmarkedet sprikket kraftig. Sverige økte 21,7 prosent i mai, Norge steg 9,4 prosent og Finland var opp 0,5 prosent, mens Danmark falt 7,7 prosent.

Lastebilregistreringene falt derimot i alle de fire landene, mest i Finland, der nedgangen var 15,6 prosent. Norge har fortsatt klart høyest elbilandel i personbilbestanden. Ved utgangen av mai var 33,87 prosent av norske personbiler elektriske, mot 21,67 prosent i Danmark, 9,18 prosent i Sverige og 6,85 prosent i Finland





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