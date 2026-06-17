Elbusser ikke egnet for alle veier i landet

Både i Sogn og på Hadeland er det veier som ikke vil tåle de tunge bussene. Det gjør at kollektivselskapene Skyss og Ruter ikke innfører elbusser fullt ut disse stedene.

Både i Sogn og på Hadeland er det veier som ifølge NRK ikke vil tåle de tunge bussene . Det gjør at kollektivselskapene Skyss og Ruter ikke innfører elbusser fullt ut disse stedene.

På Hadeland i Akershus er 40 prosent av veiene uegnet for tunge elbusser. Her skulle elbusser opprinnelig erstatte dieselbusser i 2028. Dette er utsatt til 2031. Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), sier til NRK at fylket må bruke mer tid på å oppgradere veiene.

Fylket setter av 150 millioner kroner til ekstra veivedlikehold i revidert budsjett. SVs Tuva Todnem Lund kritiserer utsettelsen og sier fylkesrådet ikke gjør nok for å følge opp vedtaket om utslippsfrie busser. 9. april 2025, med oppstart sommeren 2026. Skyss opplyste da at rundt 60 prosent av bussdriften blir elektrisk. I Sunnfjord og Sunnhordland er andelen rundt 80 prosent.

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I Sogn og Fjordane er det flere veier som ikke er egnet for tunge elbusser. Her har det vært flereulykker og skader på veiene siden elbussene ble introdusert. Fylkesrådet i Sogn og Fjordane har sagt at de ønsker å se en bedre samferdselsstruktur i fylket, men at de ikke har ressurser til å oppgradere veiene raskere.

De har sagt at de vil se hva som skjer med elbussene i andre fylker før de tar noen avgjørelser om hva de skal gjøre. I Hordaland er det også flere veier som ikke er egnet for tunge elbusser. Her har det vært flereulykker og skader på veiene siden elbussene ble introdusert. Fylkesrådet i Hordaland har sagt at de ønsker å se en bedre samferdselsstruktur i fylket, men at de ikke har ressurser til å oppgradere veiene raskere.

De har sagt at de vil se hva som skjer med elbussene i andre fylker før de tar noen avgjørelser om hva de skal gjøre. Det er flere andre steder i landet hvor det er vanskelig å få elektriske bussdrifter på gang. I Sogn og Fjordane er det flere veier som ikke er egnet for tunge elbusser. Her har det vært flereulykker og skader på veiene siden elbussene ble introdusert.

Fylkesrådet i Sogn og Fjordane har sagt at de ønsker å se en bedre samferdselsstruktur i fylket, men at de ikke har ressurser til å oppgradere veiene raskere. De har sagt at de vil se hva som skjer med elbussene i andre fylker før de tar noen avgjørelser om hva de skal gjøre. I Hordaland er det også flere veier som ikke er egnet for tunge elbusser. Her har det vært flereulykker og skader på veiene siden elbussene ble introdusert.

Fylkesrådet i Hordaland har sagt at de ønsker å se en bedre samferdselsstruktur i fylket, men at de ikke har ressurser til å oppgradere veiene raskere. De har sagt at de vil se hva som skjer med elbussene i andre fylker før de tar noen avgjørelser om hva de skal gjøre





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Elbusser Samferdsel Veier Tunge Bussene

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