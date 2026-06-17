Elbusser utsett til 2031 på Hadeland

Fylkesrådet i Akershus har besluttet å utsette innføringen av elbusser på Hadeland til 2031 på grunn av at 40 prosent av veiene er uegnede for tunge elbusser. Fylkesrådet har allerede satt av midler til å oppgradere veiene og håper å kunne innføre elbusser i hele regionen innen 2035.

Både i Sogn og på Hadeland er det veier som ifølge NRK ikke vil tåle de tunge bussene. Det gjør at kollektivselskapene Skyss og Ruter ikke innfører elbusser fullt ut disse stedene.

På Hadeland i Akershus er 40 prosent av veiene uegnet for tunge elbusser. Her skulle elbusser opprinnelig erstatte dieselbusser i 2028. Dette er utsatt til 2031. Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), sier til NRK at fylket må bruke mer tid på å oppgradere veiene.

Fylket setter av 150 millioner kroner til ekstra veivedlikehold i revidert budsjett. SVs Tuva Todnem Lund kritiserer utsettelsen og sier fylkesrådet ikke gjør nok for å følge opp vedtaket om utslippsfrie busser. 9. april 2025, med oppstart sommeren 2026. Skyss opplyste da at rundt 60 prosent av bussdriften blir elektrisk. I Sunnfjord og Sunnhordland er andelen rundt 80 prosent.

Fylkesrådet i Akershus sier at det er nødvendig å prioritere oppgraderingen av veiene før de kan innføre elbusser fullt ut. De har allerede satt av midler til å oppgradere veiene og håper å kunne innføre elbusser i hele regionen innen 2035. Tuva Todnem Lund fra SV sier at hun er bekymret over at fylkesrådet ikke har gjort nok for å følge opp vedtaket om utslippsfrie busser.

Hun mener at fylkesrådet burde ha gjort mer for å oppgradere veiene og innføre elbusser tidligere. I stedet har de valgt å utsette innføringen av elbusser til 2031, noe hun mener er et forsinkelse. Hun sier også at hun er bekymret over at fylkesrådet ikke har en klar plan for hvordan de skal oppgradere veiene og innføre elbusser. Hun mener at fylkesrådet burde ha en mer omfattende plan for hvordan de skal løse problemene med veiene og innføre elbusser





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