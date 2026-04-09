Elden Rings skjulte hemmeligheter: Datadykker avslører slettet innhold og tidlige planer

Datadykker Lance McDonald har avdekket fascinerende ubrukt innhold fra Elden Ring, inkludert tidlige versjoner av spillområder og ubrukte mellomsekvenser. Funnene gir ny innsikt i spillets utvikling og karakterenes forhold.

Elden Ring , en massiv suksess for FromSoftware, har satt dype spor i spillkulturen. Spillet er kjent for sin enorme verden og komplekse historiefortelling, men ivrige spillere finner stadig nye måter å utforske det massive universet på. I det siste har vi sett fantastiske spillere som utforsker spillets kode, og finner spennende detaljer som aldri kom til å bli brukt. Sist ut er den velkjente datadykkeren Lance McDonald, som tidligere også har gravd frem spennende funn fra andre spill.

Han har nå vendt blikket mot Elden Ring, og avslørt fascinerende innsikt i spillets tidlige utvikling.\McDonald har funnet ubrukt data som kaster lys over spillets tidlige stadier. Blant filene som vanligvis inneholder Halligtree-området, arenaen hvor man sloss mot Malenia, finnes det nemlig også ubrukt data som inneholder en tidligere versjon av det samme området. I denne versjonen er formen på arenaen den samme, men mange av detaljene er fjernet, og i deres sted finner vi en ung, spirende utgave av det massive treet. Funnet avdekker en tidligere versjon av arenaen, med en ung utgave av det massive Erdtree i sentrum. Denne tidlige inkarnasjonen av Halligtree ser ut til å ha vært ment å vise Miquellas rolle i å plante og gi næring til Erdtree. McDonalds gjennomgang av funnene sine avslører også mer enn bare visuelle endringer. Filene skulle angivelig ikke brukes til gameplay, men inneholdt i stedet en hittil usett mellomsekvens: Her ser vi hvordan figuren Miquella planter det selvsamme treet og gir det næring i form av sitt eget blod. Dette gir et glimt inn i Miquellas karakter og hans forhold til Erdtree. Dette er bare ett eksempel på hvor mye materiale som ble kuttet i den endelige versjonen, men det viser utviklernes visjon og tanker for det episke eventyret. \I tillegg til de visuelle funnene, har McDonald også avdekket en rekke ubrukte replikker som kaster lys over forholdet mellom karakterene. En rekke ubrukte replikker blant de samme filene henviser til det komplekse forholdet mellom Miquella og Malenia, noe som antyder at det opprinnelig var mer fokus på deres bånd i historien. Dette gir et nytt lag til forståelsen av karakterene og deres motivasjoner. Dette er viktig informasjon for spillere som ønsker å forstå Elden Rings kompleksitet. Det er tydelig at FromSoftware investerte mye tid og energi i å utvikle en dyp og nyansert verden, og McDonalds funn er en påminnelse om den enorme skalaen og dybden av spillet. For de som er interessert i å dykke enda dypere inn i Elden Rings verden, vil det være spennende å se hva andre spillere kan finne i fremtiden. I andre nyheter knyttet til Elden Ring, jobbes det for tiden med en filmadaptasjon av det kritikerroste spillet, og innspillingen forventes å starte neste uke. Dette lover godt for fansen som nå får muligheten til å oppleve historien på en helt ny måte. Spillet har virkelig festet seg i folks bevissthet, og det er ingen tvil om at det kommer til å leve videre i lang tid





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheriff truer med å gjenta omstridt stunt i nytt valgSheriff Chad Bianco i California truer med å beslaglegge stemmesedler igjen, til tross for motstand og søksmål. Han anklages for å spre konspirasjonsteorier og drive politisk spill.

Read more »

Våpenhvile i Midtøsten på spill: Libanon-spørsmålet skaper usikkerhetEn midlertidig våpenhvile i Midtøsten er i fare etter uenighet om Libanons inkludering i avtalen. Dosent Dag Henrik Tuastad forklarer situasjonen, hvor Iran mener Libanon er inkludert, mens USA og Israel hevder det motsatte. Israel fortsetter bombingen av Libanon, og FN fordømmer angrepene.

Read more »

Arsenal i førersetet i kampen om Yan Diomande – Champions League kan bli avgjørendeArsenal ser ut til å lede kampen mot Liverpool om å sikre seg RB Leipzig-kanten Yan Diomande. Spillerens preferanse for Champions League-spill gir Arsenal et fortrinn, mens Liverpool kjemper for å kvalifisere seg til turneringen. Prisen forventes å være over 100 millioner euro, og interesse fra flere europeiske klubber er stor.

Read more »

Ruud ute med skade i Monte-Carlo, Rune nærmer seg comeback, Ødegaard trolig klar for spill, og Manchester United møter RosenborgCasper Ruud måtte gi seg i Monte-Carlo Masters grunnet leggskade, mens Holger Rune er på vei tilbake fra skade. Martin Ødegaard ser ut til å unngå alvorlig skade, og Manchester United skal spille treningskamp mot Rosenborg. Anders Mol og Christian Sørum innledet sandvolleyballturneringen i Brasil med seier.

Read more »

Krig, spill og propaganda: Hvordan USA bruker spillestetikk i krigføringEn analyse av hvordan amerikanske myndigheter bruker spillestetikk og referanser til populære spill som Call of Duty i sin kommunikasjon om krigshandlinger, med fokus på bagatellisering av vold og koblinger til Gamergate og Jeffrey Epstein.

Read more »

Sony rydder opp i PlayStation Store, fjerner 'shovelware'-spillSony fortsetter å fjerne spill av lav kvalitet fra PlayStation Store, inkludert titler fra utviklere som GoGame Console Publisher, VRCForge Studios og Welding Byte. Fjerningene inkluderer titler som 'Water Blast Shooter – Wet Gun' og 'Jesus Simulator'. I januar fjernet de over 1000 spill fra en enkelt utvikler. Disse 'shovelware'-spillene er ofte av dårlig kvalitet, og enten kopierer populære spill eller er designet for å gi lette platinumtrofeer. Ryddingen indikerer et stort problem med slike spill i butikken.

Read more »