Eldre F/A-18 Hornet styrtet i Washington - pilot reddet

Et F/A-18D Hornet-fly fra US Marine Corps styrtet lørdag nær Rimrock Lake i Washington. Piloten skjøt seg ut og ble funnet i god behold. Årsaken er under etterforskning.

Et eldre F/A-18D Hornet-fly fra US Marine Corps styrtet lørdag ettermiddag sørøst for Seattle i delstaten Washington . Ulykken skjedde nær Rimrock Lake, et populært turområde i Kaskadefjellene.

Flere turgåere i området observerte hendelsen og publiserte videoer av styrten i sosiale medier. Vitneopptakene viser flyet som mister kontrollen og stuper ned i skogen, etterfulgt av en kraftig eksplosjon og røykutvikling. Lokale myndigheter rykket umiddelbart ut til området, men det viste seg raskt at piloten hadde klart å skyte seg ut av flyet i siste liten. Redningsmannskaper fra sheriffavdelingen i Yakima County fant piloten i live kort tid etter styrten.

Ifølge en talsperson for marinekorpset var det kun én pilot om bord i det toseters flyet. Piloten ble fraktet til et lokalt sykehus for sjekk, men skal være uskadd. Flyet tilhørte Marine Fighter Attack Squadron 323 (VMFA-323), også kjent som Death Rattlers, som har base ved Marine Corps Air Station Miramar i California. Det var et av fire fly fra samme skvadron som deltok i en rutinemessig treningsflyging.

De tre andre flyene returnerte trygt til basen ved King County International Airport, mens det fjerde forsvant fra radaren. Det styrtede flyet var et eldre F/A-18D-modell, et jagerfly som opprinnelig ble tatt i bruk på 1980-tallet. Halenummeret var WS-415. Marinekorpset har bekreftet at flyet var i god teknisk stand før avgang, og at piloten var erfaren.

Årsaken til styrten er foreløpig ukjent og vil bli grundig etterforsket. En uttalelse fra 3rd Marine Aircraft Wing sier at etterforskning av luftfartsulykker kan ta flere måneder, avhengig av kompleksiteten og eventuelle tekniske funn. Myndighetene har sperret av området for å sikre bevis og hindre ytterligere skader. Rimrock Lake-området er kjent for sine turstier og friluftsaktiviteter.

Hendelsen har skapt bekymring blant lokalbefolkningen, men myndighetene understreker at det ikke er noen fare for offentligheten. Ulykken har også satt søkelyset på aldrende flyflåte i US Marine Corps. F/A-18 Hornet-flyene har vært i tjeneste i flere tiår, og marinekorpset har gradvis erstattet dem med nyere F-35 Lightning II. Likevel utgjør Hornetene fortsatt en viktig del av kampflykapasiteten.

Etterforskningsteamet vil blant annet undersøke flyets vedlikeholdshistorikk, pilotens trening og værforholdene på ulykkestidspunktet. De vil også analysere vrakrester og flyets ferdsskriver, dersom den blir funnet. I mellomtiden oppfordrer marinekorpset publikum til å rapportere eventuelle funn av vrakdeler til lokale myndigheter. Hendelsen minner om en tidligere ulykke i 2020 da et annet F/A-18-fly styrtet i California.

Piloten omkom da. Denne gangen endte det heldigvis langt bedre, takket være pilotens raske reaksjon og effektive redningsaksjon. Ulykken understreker risikoen forbundet med militær luftfart, selv under rutineoppdrag





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