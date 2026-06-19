Et sjøtilpasset F/A-18D fly styrtet i det vakre rimrock området i Washington; piloten ble evakuert og er i live. Etterforskning er på gang.

Det var et eldre F/A-18D Hornet‑fly som lørdag styrtet sørøst for Seattle i delstaten Washington . Styrten skjedde nær Rimrock Lake, et populært turområde som tiltrekker seg tusenvis av turgåere hver sommer.

Flyet hadde tatt av fra King County International Airport i nærheten av Seattle sammen med tre andre fly, og kun de tre andre flyene klarte å fullføre innflygingen og returnere til basen. Herrlaget og gjenkjennelsessystemet for flyet var kjent i marinemiljøet som CD‑403, men den britiske Navutjonskoden for det var WS‑415, og navneskiltet var lett synlig fra bakken og i lufthausen.

Marine Fighter Attack Squadron 323, farmet ofte som Death Rattlers, har baset i Miramar nær San Diego i California som en del av 3rd Marine Aircraft Wing. Denne squadronen er kjent for sin hyppige deltagelse i tactical shooter og flyforskningsprogram. I hendelsen var det kun én pilot om bord, og pilotens seter var en av de to tilgjengelige setene som vanligvis er ment for aktiv operasjon eller prosjekter.

Ifølge offisielle kilder skutt han seg trygt ut av flyet og ble senere funnet av mannskaper fra den lokale sheriffavdelingen. Det har ikke kommet ytterligere rapporter om fysiske skader, men flyets kontrollsystem og langt snakk. Beskrivelsen fra Upton York det var i hendelse, har later til enenøding. For å bevare integriteten til etterforskningen er ingen detaljer åpne for publikum nå.

De lokale myndighetene har ansett at en grundig etterforskning kan ta flere måneder, avhengig av faktorer som værforhold, flydatastyringsdata og possible tekniske feil ved flyet. Mens etterforskere gjennomgår alt tilgjengelig data, har en hemmelig trafikk av drap i separatvis blitt gjort på et lite atskarbelt i sikkerhetsaspektet. Transparens og brevstill kontroller av krukker som i støtteer. Overskrifternes og ETA, vd. han jeg.

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F/A-18D Seattle Marine Corps Uhell Washington

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