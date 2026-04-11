Eldre og boligtilpasning: En kritisk vurdering av offentlige støtteordninger

Et debattinnlegg tar for seg utfordringer knyttet til offentlig støtte til boligtilpasning for eldre og syke. Innlegget kritiserer søknadsprosessen, prioriteringer av offentlige midler og manglende hensyn til eldre og sykes behov.

Det snakkes varmt om at eldre skal få bo lengst mulig hjemme, og mange har nevnt støtteordninger for å tilpasse boligen etter helsesituasjonen.

Det snakkes varmt om at eldre skal få bo lengst mulig hjemme, og mange har nevnt støtteordninger for å tilpasse boligen etter helsesituasjonen. Skribenten ble selv informert om muligheten for offentlig støtte til boligtilpasning, da begge i husstanden er kronisk syke. Informasjonen kom fra ergoterapeuter og andre i helsevesenet. Søknad ble sendt om støtte til en relativt rimelig tilpasning for å muliggjøre bruk av rullestol og adkomst for sykebåre, konkret ved å bytte til en bredere verandadør.<\/p>

Problemet oppsto da skribenten oppdaget at søknaden ble behandlet som et startlån, noe som ville kreve avslag fra banken og kunne påvirke kredittverdigheten negativt. Skribenten trakk søknaden, da hensikten var å søke om tilskudd, ikke lån. Boligen er allerede tilpasset for betydelige summer, men skribenten er ikke negativ til å motta støtte. Skribenten er en person som har jobbet og betalt skatt i mange år, og stiller spørsmål ved offentlige prioriteringer. Det poengteres at det offentlige sparer store summer ved at eldre og syke bor hjemme i stedet for på sykehjem.<\/p>

Skribenten viser til en ny ordning omtalt i Trønder-Avisa der det offentlige skal dekke opptil 25% av kostnadene ved boligtilpasning, begrenset til 75.000 kroner. Det uttrykkes håp om at ordningen får et annet navn enn Startlån, som oppleves som misvisende. Skribenten mener søknadsprosessen er tungvint og lang, og at eldre og syke kommer langt bak i køen når det gjelder velferd og et verdig liv.<\/p>

Det påpekes at det offentliges bruk av felles midler er utenfor enhver sunn fornuft, og at det er en økende mistillit til det offentlige byråkratiet og politikerne. Skribenten, som tidligere har vært leder i et pensjonistlag, retter kritikk mot rikspolitikerne, og peker på løfter og urealistiske prioriteringer, spesielt når det gjelder å hjelpe andre land sammenlignet med Norges egen befolkning. Det uttrykkes samtidig ros og respekt til alle ansatte i helsevesenet.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KI-forordningen: Utsettelse er en mulighet til å vise lederskap, ikke bremse nedLey Muller anbefaler å fortsette arbeidet med høgrisiko KI-systemer til tross for utsettelsen av kravene. Hun ser utsettelsen som en mulighet til å demonstrere markedslederskap og forberede seg bedre på fremtidige standarder. Innlegget adresserer spørsmålet om man bør avlyse opplæring og fokusere på å sikre at man har risikostyring på plass, slik at man kan stå stødig når de harmoniserte standardene kommer.

Read more »

Avgiftskutt på bensin og diesel: En aprilspøk?Et debattinnlegg kritiserer Stortingets vedtak om midlertidig fjerning av veibruksavgiften på bensin og diesel, og hevder at det vil komme energistasjonseierne til gode fremfor forbrukerne. Innlegget argumenterer for behovet for priskontroll og advarer mot lignende effekter ved foreslåtte kutt i matmomsen.

Read more »

AI-verktøy skaper bølger i cybersikkerhetsmarkedet: Frykt og euforiEt nytt AI-verktøy, så kraftig at selv skaperne vegrer seg for å slippe det løs, setter cybersikkerhetsaksjer i bevegelse. Innlegget utforsker frykten og euforien knyttet til AI-utviklingen, samt konsekvensene for sikkerhet, arbeidsliv og sosioøkonomisk balanse. Det stiller spørsmål ved de store aktørenes rolle i et regulatorisk vakuum.

Read more »

Karikert bilde av energimarkedetLes innlegget.

Read more »