Elever dropper psykolog og lege: Skribentens kritikk av fraværsreglene

Et debattinnlegg kritiserer Støre-regjeringens fraværsregler, som angivelig fører til at elever vegrer seg for å oppsøke psykolog og lege. Skribenten mener reglene er dårlige utformet og har uheldige konsekvenser for elevenes helse og velferd.

Dette debattinnlegget representerer skribentens egne meninger og perspektiver. Fy flate meg! Intensjonen bak endringen var angivelig å lette presset på fastlegene. (Denne observasjonen er basert på samtaler med psykologer og flere kolleger ved ulike skoler, i tilfelle du lurer.) Problemet er at elever nå slutter å oppsøke psykolog, og også lege, fordi dokumentasjonen de får derfra ikke lenger teller på samme måte.

Dette er en litt teknisk detalj, men regelverket gjør nå ingen forskjell mellom legeerklæring og egenmelding for inntil 10 prosent fravær. Etter 10 prosent fravær mister man retten til å bruke egenmelding. Les også: Det er for sent å redde søsteren min Valgets kvaler. Konsekvensen er at elever nå må ta et vanskelig valg: enten gå til psykolog, eller bli hjemme når de føler seg dårlige, for eksempel har vondt i halsen. Fraværsgrensen som gjaldt før Støre-regjeringen tok over, fungerte helt fint. Det eneste som trengtes, var bedre informasjon til elevene om at de ikke trengte dokumentasjon for fravær på opptil ti prosent. (Her var det mange elever som misforsto, noe som førte til kjøp av legeerklæringer.) Resultatet av dagens regjerings politikk er at elevene nå dropper psykolog- og legetimer. Jeg tviler på at man kunne ha laget disse reglene dårligere om man hadde satt seg fore å gjøre det. Kari Nessa Nordtun kan bare ta første fly hjem til Stavanger, hvis det var opp til meg. Fy flate! Dette er en bearbeidet versjon av et innlegg som opprinnelig ble publisert på skribentens Facebook-side.\Regelendringen har skapt betydelige bekymringer, spesielt blant de som jobber med ungdommer. De ser allerede de negative konsekvensene av at elevene kvier seg for å søke hjelp. Frykten for å miste retten til egenmelding, eller å måtte forholde seg til kompliserte regler, fører til at elevene enten uteblir fra viktige helsebesøk eller blir sittende hjemme med plager som kunne vært behandlet. Dette er spesielt problematisk når det gjelder psykisk helse. Å utsette eller unngå å gå til psykolog kan forverre tilstanden og føre til større problemer på sikt. Å fjerne insentivene for å søke helsehjelp i en tid hvor unge sliter med økende psykiske helseproblemer, virker kontraproduktivt. I tillegg fører det til at fastleger mister verdifull informasjon som kunne hjulpet dem å forstå elevens situasjon bedre. Dette kan igjen føre til dårligere oppfølging og behandling. Å ta hensyn til elevenes behov for fleksibilitet og tilgang til helsehjelp er avgjørende for å sikre deres trivsel og utvikling. Det er viktig å finne en løsning som balanserer behovet for kontroll med hensynet til elevenes helse og velferd. Det er tydelig at den nåværende ordningen ikke fungerer optimalt og bør revurderes.\Skribenten uttrykker sterke reaksjoner mot regelendringen og dens utilsiktede konsekvenser. Innlegget reflekterer en frustrasjon over beslutningsprosessen og mangelen på forståelse for hvordan regelverket påvirker hverdagen til elever og de som jobber med dem. Det stilles spørsmål ved motivasjonen bak endringen og dens reelle effekt på helsevesenet. Kritikk rettes mot regjeringen for å ha innført en ordning som tilsynelatende forverrer situasjonen for elevene. Skribenten oppfordrer til en snarlig revurdering av regelverket, og etterlyser en mer pragmatisk og elevvennlig tilnærming. Det understrekes at helse og trivsel er avgjørende for læring og utvikling, og at regelverket må bidra til å støtte elevenes behov, ikke hindre dem i å søke hjelp. For å motvirke de negative effektene bør det vurderes å forenkle regelverket, gi bedre informasjon til elevene og sikre at psykolog- og legebesøk fortsatt teller. Dette er en viktig debatt som berører et sentralt aspekt av elevenes hverdag og helse, og som krever politisk oppmerksomhet og handling





Nettavisen / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Fraværsregler Psykisk Helse Elever Skole Støre-Regjeringen

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Ugelstadkulene: Den store, lille oppdagelsenEt prosjekt amerikanske forskere hadde gitt opp. En distré professor som mislikte skolen. En god porsjon nysgjerrighet. Det er noen av elementene i historien om de norske Ugelstad-kulene. I dag redder de millioner av liv.

Les mer »

Ugelstadkulene: Den store, lille oppdagelsenEt prosjekt amerikanske forskere hadde gitt opp. En distré professor som mislikte skolen. En god porsjon nysgjerrighet. Det er noen av elementene i historien om de norske Ugelstad-kulene. I dag redder de millioner av liv.

Les mer »

Majorstuen T-banestasjon gjenåpner med store forbedringerMajorstuen T-banestasjon er klar for gjenåpning etter en omfattende oppgradering. Reisende kan forvente seg en ny og forbedret stasjon med utvidet inngang, bredere plattformer og raskere av- og påstigning. Med Fornebubanen i horisonten, vil stasjonen håndtere et økende antall passasjerer.

Les mer »

Ugelstadkulene: Den store, lille oppdagelsenEt prosjekt amerikanske forskere hadde gitt opp. En distré professor som mislikte skolen. En god porsjon nysgjerrighet. Det er noen av elementene i historien om de norske Ugelstad-kulene. I dag redder de millioner av liv.

Les mer »

Kommer hit: - Store konsekvenserI takt med lavere temperaturer får skadedyrbekjempere det travelt. - Er en markant økning, advarer ekspert.

Les mer »

Ugelstadkulene: Den store, lille oppdagelsenEt prosjekt amerikanske forskere hadde gitt opp. En distré professor som mislikte skolen. En god porsjon nysgjerrighet. Det er noen av elementene i historien om de norske Ugelstad-kulene. I dag redder de millioner av liv.

Les mer »